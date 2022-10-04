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特企／FK平行宇宙APP啟航！佈建真實與平行世界

▲粉絲達克娛樂控股集團執行長黃維倫宣布，FK PARAVERSE平行宇宙 APP正式啟航。（圖／品牌提供）
▲粉絲達克娛樂控股集團執行長黃維倫宣布，FK PARAVERSE平行宇宙 APP正式啟航。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-04 11:46:37

由粉絲達克娛樂控股集團2022推出的全球互聯網FK平行宇宙APP平台，由大家最熟悉的環境地表空間出發，在不同國家結合不同四位明星導師夥伴及12名戰鬥飛行隊員,台灣區第一站 FK 平行宇宙推出粉絲帝國真人實境秀，於9月29日正式與全球見面，透過FK平行宇宙全球啟航發布會，佈建了一個真實世界與平行世界的交互世界觀，四大導師戰隊：柯有倫、安心亞、阿KEN及愛紗集結成為第一季FK平行宇宙導師。

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FK平行宇宙的創造者粉絲達克娛樂控股集團執行長黃維倫指出，FK PARAVERS真實的結合線上對線下平行宇宙平台，與四大導師落地真人秀的高度碰撞，也是在娛樂與元宇宙互聯網第一次真實的結合，完整的故事脈絡，全新的導師人設，由堅強、熱情、正義及力量出發，導向一個兩個世界相互對抗及靠近，到後來的融合的張力設計，四大導師不同屬性的設計，也將精準的投射在不同任務的過程及能力的展現上。

黃維倫說，平行宇宙是真實世界的鏡射，不存在真實世界的禁錮，在熟悉的地表環境內，可重新再打造屬於你、我的平行世界環境，既熟悉的地表環境，可以隨意建造你要的任何商務環境，包含店家、品牌商甚至企業總部，從土地、建物、平行宇宙的一切物件，都將賦予獨一無二的技術文件證明-NFT。

黃維倫強調，平行宇宙不存在炒地、炒幣等不健康的狀態，FK平行宇宙建造的是以一般用戶夥伴都能自由參與的新的世界莊園及國土，以自由健康的商務交易、廣告、消費及娛樂互動，讓用戶夥伴能與真實世界的需求與平行世界進行接合，以往在真實世界無法完成的夢想，在FK 平行宇宙皆能付諸實行，例如在紐約打造一個屬於你自己的商城；在巴黎的FK CITY盡情的購物；在日本東京創造一座專屬你自己的莊園；在台北市信義計畫區核心豎立一座屬自己的企業總部，將你真實世界所需的商務、廣告、消費等一切都內植到FK平行宇宙中，與全球的用戶夥伴進行深度交互於你我熟悉的平行宇宙裡頭。

在節目製作上，還埋藏了一個大彩蛋，由娛樂產業經驗超過二十年、在歌唱及演藝經驗豐富的一個大前輩，擔任FK平行宇宙的重點引路人角色，將透過不同的訊息傳達至地球給予地球核心局求救任務，節目環節的設計充滿豐富的宇宙感及世界觀，透過大前輩與四大導師的互動穿流，於元宇宙概念到娛樂鋪墊，以至於世界大同融合的設計世界觀，也是第一次出現在台灣的娛樂市場板塊，乃至於元宇宙市場。

由於疫情蟄伏三年，應用場景不斷升級及優化，植入更龐大世界觀FK PARAVERSE，粉絲達克娛樂控股集團執行長黃維倫宣布，FK PARAVERSE第一站台灣，於9月29日在全球啟航發布會正式與世界宣告，元宇宙的前哨站-FK平行宇宙的引領世紀正式到來。而粉絲達克娛樂控股集團今年將推出的FK平行宇宙互聯網項目已不是第一次與娛樂產業結合，新形態的平行宇宙項目不僅結合世界各地表生態，更有趣的結合娛樂產業的高度互動性，讓用戶及粉絲能透過互聯網與娛樂的創意結合，這檔真人秀也將於2022年11月在全球網路平台與全球地表用戶見面。

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