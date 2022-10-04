2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄輕軌C20~C24取得交通部營運許可　10/5試營運通車

▲高雄環狀輕軌C20-C24路段將於10月5日辦理試營運通車。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄環狀輕軌C20-C24路段將於10月5日辦理試營運通車。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-10-04 12:34:19

高雄環狀輕軌C20-C24路段9月完成履勘後，交通部於昨（3）日發布營運許可函，高市捷運局表示，將訂於10月5日辦理試營運通車事宜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
捷運局表示，高雄環狀輕軌C20-C24路段於111年9月25日完成履勘，經9月27日完成營運前須改善事項後提報交通部申請營運許可，交通部昨日正式函復同意准予營運。

▲高雄環狀輕軌C20-C24路段將於10月5日辦理試營運通車。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄環狀輕軌C20-C24路段將於10月5日辦理試營運通車。（圖／高市府捷運局提供）
副市長林欽榮表示，市府對於輕軌營運通車非常重視，初勘後2天內即完成履勘前須改善事項，履勘後2天內亦立即完成所有營運前須應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於輕軌能通車至美術館、農16及凹子底地區及能與捷運轉乘的期待。

林欽榮進一步表示，感謝交通部、初勘、履勘委員及市府交通局團隊的協助，使得輕軌C20-C24路段能順利進入到營運階段，捷運局訂於10月5日辦理試營運通車事宜。輕軌C20-C24路段通車後營運路線將達17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，由目前的C20臺鐵美術館站延伸至C24愛河之心站，並透過輕軌串連起捷運紅線及綠園道上的臺鐵捷運化車站，更擴大通勤、就學、就醫、旅遊的服務需求，可讓更多市民或外地遊客，經由方便的軌道交通轉乘，前往美術館園區、內惟藝術中心、駁二藝術特區、蓬萊商港區觀光遊憩及鄰近的聯合醫院看診就醫。
 
捷運局長吳義隆指出，捷運紅橘線與環狀輕軌構築成的軌道運輸路網，僅剩下位在第一象限的輕軌二階C24-C32大順路段，是工程團隊下一階段努力的目標，俟環狀輕軌路網正式成圓，與捷運紅橘線乃至於臺鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，再搭配YouBike2.0公共自行車與公車接駁服務，使本市交通運輸更加便民，形成都市綠色交通路網，帶給市民更便捷、舒適的公共運輸服務，讓高雄成為宜居宜遊的綠色永續城市。

響應綠能政策！台船太陽能再生能源發電設備啟用

岡山重大建設齊發！業者打造新加坡式輕豪宅親民再公開

韓市府決策輕軌停工　捷運局基層嘆：無所適從且挫敗

兩年四線齊發　陳其邁推動高雄捷運建設「緊緊緊」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀