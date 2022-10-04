中職／終於圓夢開球！準歌王黃宣登上悍將「拾光機」

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台灣創作歌手YELLOW黃宣在今年金曲獎大放異彩，黃宣在音樂、主持、電影、時尚等每個領域都釋放超強能量，熱愛棒球的黃宣更把創作音樂比喻成投手投球，將優質的作品投進每個人的好球帶。今年黃宣更加入劇組，準備拍攝電影《他馬克老闆》，展現更多不同面向。
對棒球有憧憬的黃宣，一直以來都以投球動作當做自己音樂演出的結尾橋段，從小就是牛迷的他，自稱「指叉球的半熟王子」，這回來到新莊城堡為富邦悍將開球圓夢，更將搭上「拾光機」，與兒時偶像「三番刀」阿浪鄭兆行教練互動，同時也與最愛的富邦悍將球員江少慶首度相見！
悍將「拾光機」發動，Frankie的好朋友保哥也一起來玩耍，悍將與富邦產險合作，主題日兩天賽前在2樓舞台有「保哥全能挑戰賽」、活動攤位「穿越時空縫隙」，歡迎大朋友、小朋友與富邦產險一起從遊戲中發掘生活中的風險，預防意外事故的發生，富邦產險也準備多項好禮一起同樂；另外保哥也會隨機出現在二樓舞台廣場，還有APP限定任務「捕獲野生保哥」等你來拿點數！五局中場活動則由Frankie、Bonnie與保哥一起進行尋找小花大冒險，與悍將家人們一同來場PK賽！
另外在10月8日、10月10日主題日期間，有經典美味要與大家分享，進場即可領取來自1986年暢銷至今的國民人氣點心「泰山八寶粥」，中場則有清涼消暑去火氣的「泰山仙草蜜」要與家人們共享經典回憶，持闖關卡或當日進場票券進行兌換，數量有限送完為止。