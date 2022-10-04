女大生打完新冠疫苗嚴重藥物疹　免疫抑制劑成功治療

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莊琇真醫師細心診視並進行抽血檢驗與皮膚切片檢查，發現寶兒有嚴重皮疹，全身面積高達70%以上，血液報告非典型淋巴球、嗜伊紅性白血球及肝指數上升，皮膚切片顯示大量嗜伊紅性白血球浸潤，因此診斷寶兒非一般的皮膚過敏，而是施打疫苗後引發的嚴重藥物疹。
疫苗引發皮膚反應 免疫抑制劑助緩解
COVID-19疫苗引起皮膚症狀的第一線治療，通常是以外用類固醇、口服抗組織胺為主，當症狀較為嚴重時才會加上系統性類固醇的治療。然而，極為少數的嚴重皮膚反應，則必需加上其他的系統性藥物（如：免疫抑制劑、生物製劑、標靶藥物等），才能夠將病情完全控制下來。
對於COVID-19疫苗引起嚴重藥物疹的病人，若是系統性類固醇治療效果不佳、產生明顯副作用或是有禁忌症者，免疫抑制劑-環孢靈可以作為良好的替代性治療藥物。
疫苗有效抗重症 可以降低死亡率
莊琇真醫師表示，施打COVID-19疫苗後造成的皮膚不良反應，大部分是輕微且自限性或是藥物治療能夠控制的，因此不需限制同種疫苗的再次施打，除非出現過敏性休克、注射疫苗4小時內出現蕁麻疹、血管性水腫或是嚴重皮膚不良反應等症狀才需避免。
疫苗引發嚴重皮膚不良反應的狀況非常罕見，民眾不需過度恐慌，只要保持警覺，一旦出現廣泛皮下出血點或瘀青、廣泛性皮疹合併發燒、呼吸困難或是合併表皮及黏膜破損，儘速就醫即可。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55299
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