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女大生打完新冠疫苗嚴重藥物疹　免疫抑制劑成功治療

女大生打完新冠疫苗嚴重藥物疹　免疫抑制劑成功治療
女大生打完新冠疫苗嚴重藥物疹　免疫抑制劑成功治療

健康醫療網

2022-10-04 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】22歲的女大生寶兒打完第三劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗的幾天後，全身皮膚開始陸續出現會癢的紅疹，高劑量類固醇治療一個多月，症狀卻一直無法有效控制，最後輾轉至奇美醫學中心皮膚科暨醫學美容中心主治醫師莊琇真的門診求治。

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打疫苗冒皮疹勿忽視　恐是嚴重藥物疹

莊琇真醫師細心診視並進行抽血檢驗與皮膚切片檢查，發現寶兒有嚴重皮疹，全身面積高達70%以上，血液報告非典型淋巴球、嗜伊紅性白血球及肝指數上升，皮膚切片顯示大量嗜伊紅性白血球浸潤，因此診斷寶兒非一般的皮膚過敏，而是施打疫苗後引發的嚴重藥物疹。

疫苗引發皮膚反應　免疫抑制劑助緩解

COVID-19疫苗引起皮膚症狀的第一線治療，通常是以外用類固醇、口服抗組織胺為主，當症狀較為嚴重時才會加上系統性類固醇的治療。然而，極為少數的嚴重皮膚反應，則必需加上其他的系統性藥物（如：免疫抑制劑、生物製劑、標靶藥物等），才能夠將病情完全控制下來。

對於COVID-19疫苗引起嚴重藥物疹的病人，若是系統性類固醇治療效果不佳、產生明顯副作用或是有禁忌症者，免疫抑制劑-環孢靈可以作為良好的替代性治療藥物。

疫苗有效抗重症　可以降低死亡率

莊琇真醫師表示，施打COVID-19疫苗後造成的皮膚不良反應，大部分是輕微且自限性或是藥物治療能夠控制的，因此不需限制同種疫苗的再次施打，除非出現過敏性休克、注射疫苗4小時內出現蕁麻疹、血管性水腫或是嚴重皮膚不良反應等症狀才需避免。

疫苗引發嚴重皮膚不良反應的狀況非常罕見，民眾不需過度恐慌，只要保持警覺，一旦出現廣泛皮下出血點或瘀青、廣泛性皮疹合併發燒、呼吸困難或是合併表皮及黏膜破損，儘速就醫即可。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55299

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