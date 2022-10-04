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鄭家純勝訴！稱18歲抽脂「做壞了」挨告　檢駁回不起訴

▲雞排妹鄭家純和醫美診所的糾紛判決出爐。（圖／翻攝鄭家純臉書）
▲雞排妹鄭家純和醫美診所的糾紛判決出爐。（圖／翻攝鄭家純臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-10-04 11:32:56

藝人雞排妹鄭家純18歲時，曾和高雄知名醫美診所合作，以廣告代言換免費抽脂，但8年後要求該診所撤下她的宣傳照，還提告侵害肖像權，並在臉書上說「整型做壞了」，再遭對方提告妨害名譽，高雄地檢署6月偵結不起訴處分，診所不服聲請再議，高雄高分檢審核認未逾越合理評論範圍，駁回再議。

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雞排妹在2020年發文表示「我的大腿做過兩次抽脂手術，因為18歲時做壞了，導致要找信任的醫美做第二次補救」，診所發現後向她求償300萬元、提告妨害名譽，雞排妹也認為其肖像權受侵害，要求診所將她的宣傳看版舊照撤下，並求償150萬元，不過後續因雞排妹告錯對象遭判敗訴。

▲鄭家純（雞排妹）分享8年以來的雙腿進化史，坦承動過抽脂手術，正面回擊酸民。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純（雞排妹）分享8年以來的雙腿進化史，坦承動過抽脂手術，正面回擊酸民。（圖／翻攝自鄭家純臉書）
高雄地檢署展開偵查後認為，整形結果好壞是個人主觀想法，消費後好評、負評都屬正常，且貼文內容陳述的是事實，而診所為具有相當規模、知名度的醫美診所，對於整形技術、客戶隱私等議題，應屬可受公評之事，雞排妹發文未逾越「合理評論原則」範疇，偵結處分不起訴。

診所不服再議，高雄高分檢認為雞排妹稱「做壞了」、「得找信任的醫美做第二次補救」，是親身體驗後的主觀意見表達，屬與消費者公共利益有關的可受公評事項，原處分已查明相關事證，未有偵查未完備情事，再議無理由予以駁回。（編輯：林莞茜）

▲雞排妹遭問翁立友，出言諷刺。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.03.26）
▲雞排妹和醫美診所糾紛，高雄高分檢認為雞排妹未逾越合理評論範圍，駁回再議。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.03.26）

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