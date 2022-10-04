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藍委指退休金多扣稅　馮世寬怒：別這態度對退輔會講話

▲呂玉玲指控退輔會多扣退休金所得稅，馮世寬動怒回嗆，別這種態度講話。（圖／翻攝國會頻道）
▲呂玉玲指控退輔會多扣退休金所得稅，馮世寬動怒回嗆，別這種態度講話。（圖／翻攝國會頻道）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-04 11:51:062022-10-04 12:52:37

國民黨立委呂玉玲今（4）日在立法院質詢，指稱他接獲民眾陳情，退輔會多扣應為免扣稅的退撫基金、退休金，多扣稅金達2、3億元，且財政部也曾兩度發令，強調退休金免扣稅，她質疑退輔會是看不懂公文？聞此，退輔會主委馮世寬答詢痛罵，退輔會盡責盡力，沒有不去爭取，別這種態度對退輔會講話。

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立法院今進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌列席並備質詢。呂玉玲質詢表示，她接獲民眾陳情，在107年軍公教年金改革後，免扣稅的退撫基金、退休金，但退輔會卻把它們扣了，影響1萬200多人、多扣稅金將近2、3億元。

呂玉玲指出，財政部民國108年6、12月曾發令，提到退休金免扣所得稅，但退輔會是公文看不懂還怎樣？行文財政部函釋，盡快將錢退回，而退輔會明明都知道，卻以電腦要升級，名冊才造的出來為由還未退，但現在都已10月了。

財政部次長阮清華答詢說，退輔會目前是先課稅，將來再退補。呂玉玲痛批，你們就是不承認錯誤，108年公文調出來看，上面就寫年改前後，全部退休金都免扣稅，難道公文看不懂嗎？退輔會是否知情？

馮世寬則說，他一直都知道這件事情，也都一直在處理。呂玉玲追問，延宕4年多扣多少人稅金？這些人知道嗎？未料，馮世寬卻動怒回嗆，退輔會不接受你這樣的要求，退輔會盡責盡力，沒有不去爭取，「不要這種態度對退輔會講話」、「我站在退輔會人員立場，你講的是不對的」。見馮世寬越講火氣越大，一旁的蘇貞昌也不斷拍拍馮的肩膀試圖緩頰情緒。

呂玉玲繼續說，知道馮主委很有擔當，今天會說出來，是希望回去加快腳步，10月底前就把名冊造出來，讓財政部去退還溢收稅金，保證這些人權益。馮世寬回答，「你這建議我接受」；阮清華解釋，這是時間點問題，先課稅後再退稅，會回去把所有問題釐清再洽退輔會；蘇貞昌則允諾，該退的就該早早退。

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