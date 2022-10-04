藍委指退休金多扣稅　馮世寬怒：別這態度對退輔會講話

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呂玉玲指出，財政部民國108年6、12月曾發令，提到退休金免扣所得稅，但退輔會是公文看不懂還怎樣？行文財政部函釋，盡快將錢退回，而退輔會明明都知道，卻以電腦要升級，名冊才造的出來為由還未退，但現在都已10月了。
財政部次長阮清華答詢說，退輔會目前是先課稅，將來再退補。呂玉玲痛批，你們就是不承認錯誤，108年公文調出來看，上面就寫年改前後，全部退休金都免扣稅，難道公文看不懂嗎？退輔會是否知情？
馮世寬則說，他一直都知道這件事情，也都一直在處理。呂玉玲追問，延宕4年多扣多少人稅金？這些人知道嗎？未料，馮世寬卻動怒回嗆，退輔會不接受你這樣的要求，退輔會盡責盡力，沒有不去爭取，「不要這種態度對退輔會講話」、「我站在退輔會人員立場，你講的是不對的」。見馮世寬越講火氣越大，一旁的蘇貞昌也不斷拍拍馮的肩膀試圖緩頰情緒。
呂玉玲繼續說，知道馮主委很有擔當，今天會說出來，是希望回去加快腳步，10月底前就把名冊造出來，讓財政部去退還溢收稅金，保證這些人權益。馮世寬回答，「你這建議我接受」；阮清華解釋，這是時間點問題，先課稅後再退稅，會回去把所有問題釐清再洽退輔會；蘇貞昌則允諾，該退的就該早早退。