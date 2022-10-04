誰買單解封後外國人確診治療費？王國材：現階段交通部出
國境將在10/13日解封，實施入境0+7免居家隔離。立法院今（4）日進行施政總質詢，國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，解封後外國人入境台灣若確診，隔離、治療費該由哪一方負擔？疾管署、觀光局說法不一，政策應有一致性。對此，交通部長王國材答詢回應，現這階段由交通部來出；行政院長蘇貞昌也指出，會隨時機動調整。
立法院總質詢上，楊瓊瓔質詢指出，疾管署9/29日公告，不管本國、外國人來台，確診後隔離治療費都是我國負擔，但觀光局日前說法卻又不同，稱只有防疫旅館是政府支應，其他治療費則由外國人自付，當時疾管署說觀光局要檢討，防疫體系應該一致性，萬一外國人進來確診，到底費用誰來擔？所有旅行業者與入境代辦業者都很傷腦筋。
行政院長蘇貞昌先答詢回應，當初說明上或許有了解的參差，但後來已經補充說明並一致。衛福部長薛瑞元則說，初期進來大部分以國人為主，但不論本國、外國初期都會是公費付，但到某一程度再來檢討、轉換。
楊瓊瓔質疑，觀光局說外國人除旅館外自付，現在政府到底決定怎麼辦？不過，見沒人出面回答，楊瓊瓔痛批，這樣很糟糕，到現在還不知道怎辦，「我暈倒了，院長要管理一下不能這樣，怎麼政策性問題各吹一把號？王國材回應，現階段由我們來出，現在進來很多商務客，外國人也包含在內。蘇貞昌也同意政策應保持一致，並強調會隨時機動調整。