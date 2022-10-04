整合北市第三勢力有雜音？黃珊珊：爭取支持而非整合

台北市長參選人黃珊珊1日上午，前往時代力量港湖區議員參選人的競選總部成立大會，而在大會中前主席黃國昌昌致詞時，表示「若自己是台北人會投給黃珊珊」，引發外界聯想是否代表時力於2022年台北市長選戰中，表態支持黃珊珊？對此時力黨主席陳椒華則隨即表態，直言「黃國昌立場不代表時代力量」。對此黃珊珊今（4）日回應，表示自己只是爭取任何可能的支持力量，而並非是要透過整合把誰消滅。
黃珊珊1日上午前往參與時力港湖區議員參選人陳志明的競選總部成立大會，而由於港湖區還有另一名民眾黨參選人陳宥丞，且還是黃珊珊24年的助理，此時黃珊珊還去時力參選人站台，格外引發外界關注。而該場成立大會中，除了時力黨主席陳椒華外，前主席黃國昌也到場，黃也於致詞時表示「若是自己是台北人會投給黃珊珊」，也引發外界聯想是否代表時力於2022年台北市長選戰中，表態支持黃珊珊？
不過針對這樣的說法，陳椒華則隨即給了個軟釘子碰，表示黃國昌的說法並不代表時代力量的立場，黨內目前尚未正式討論要支持哪一位台北市長參選人。至於針對黃珊珊有意拉攏除了藍綠以外的第三勢力支持，身為第三勢力之一的基進黨也發表聲明，雙方立場有懸殊差異，不可能有合作的空間。
對此黃珊珊態度轉趨低調，表示自己並非要整合，而是爭取任何可能的支持者。「不是要整合把他們消滅，沒有，就是希望能爭取支持而不是整合。」黃珊珊說，她的態度是要爭取所有市民的支持，而並非僅是第三勢力。
至於針對周玉蔻爭議事件後，民調似乎有與蔣萬安拉開的跡象，是否會擔心選情受到影響？對此黃珊珊則表示民調都是參考，每個機構有每個機構做出來不同的結果，這些都會參考，但是還是要努力爭取最多人支持，每天不要一直看數字。