全台唯一 臺中葳格獲選全球「 Apple 傑出學校」

臺中市葳格國際學校通過美國「Apple Distinguished School」認證，列入全球 「 Apple傑出學校榜單，是全台首次也是唯一上榜學校。校長李海碩表示，葳格獲選全球Apple傑出學校，給予師生極大肯定，也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻遠見。





我是廣告 請繼續往下閱讀

李海碩表示，葳格國際學校早於2014年開始，全校教職員就開始參與推動行動學習行列，並在董事會支持下，率先全國成立了iWagor教師社群，鼓勵教師們共學與分享，運用iPad進行教學公開觀摩與交流，落實科技創新學習。





▲葳格推動科技輔助創新教學與多元學習成效卓越，獲選全球Apple傑出學校，是全台唯一。（圖／葳格提供）

其次，由副校長黃文貞帶領的iWagor團隊，先後參加台灣iPad Seeding Teachers 結合載具創新教學，進而推動一師一認證 Every Teacher is an Apple Teacher.而黃副校長更是臺灣唯一同時擁有Apple Distinguished Educator 及Apple Professional Learning Specialist 的教師，在她的帶領下，葳格在2022年脫穎而出，獲選為 Apple Distinguished School。





李海碩指出，葳格致力於打造創新與優質學習環境，在學習殿堂結合科技引導孩子探索，互學共享，培養跨域學習的自主能力，提供學生個人化的學習體驗與場域，同時也給予第一線教育工作者，展現教學熱情以及卓越表現的舞台，進而激發孩子想像力、點燃創意與適性揚才，發展獨特的自己，在在落實Apple傑出學校精神。





李校長說，葳格國際學校是全台首次且唯一被評選為「Apple Distinguished School」的學校， 並獲得2022-2025認證，列入全球Apple 傑出學校榜單。這項肯定給予師生極大鼓勵，也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻與遠見。未來，葳格將繼續創新和創造最佳實踐，奠定葳格持續追求卓越基礎，不但追求第一更是唯一。















