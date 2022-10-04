2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全台唯一 臺中葳格獲選全球「 Apple 傑出學校」

▲臺中葳格國際學校是全台唯一且首次獲選全球「 Apple 傑出學校」，對葳格辦學是一大肯定。（圖／葳格提供）
▲臺中葳格國際學校是全台唯一且首次獲選全球「 Apple 傑出學校」，對葳格辦學是一大肯定。（圖／葳格提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-10-04 12:39:20

臺中市葳格國際學校通過美國「Apple Distinguished School認證列入全球Apple傑出學校榜單是全台首次也是唯一上榜學校。校長李海碩表示，葳格獲選全球Apple傑出學校，給予師生極大肯定，也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻遠見。

我是廣告 請繼續往下閱讀

李海碩表示，葳格國際學校早2014年開始，全校教職員就開始參與推動行動學習行列，在董事會支持下，率先全國成立了iWagor教師社群，鼓勵教師們共學與分享，運用iPad進行教學公開觀摩與交流，落實科技創新學習

▲葳格推動科技輔助創新教學與多元學習成效卓越，獲選全球Apple傑出學校，是全台唯一。（圖／葳格提供）
▲葳格推動科技輔助創新教學與多元學習成效卓越，獲選全球Apple傑出學校，是全台唯一。（圖／葳格提供）

其次，由副校長黃文貞帶領的iWagor團隊，先後參加台灣iPad Seeding Teachers 結合載具創新教學，進而推動一師一認證 Every Teacher is an Apple Teacher.而黃副校長更是臺灣唯一同時擁有Apple Distinguished Educator Apple Professional Learning Specialist 的教師，在她的帶領下，葳格在2022脫穎而出，獲選為 Apple Distinguished School

李海碩指出，葳格致力於打造創新優質學習環境，在學殿堂結合科技引導孩子探索，互學共享，培養跨域學習的自主能力，提供學生個人化的學習體驗與場域，同時也給予第一線教育工作者展現教學熱情以及卓越表現的舞台，進而激發孩子想像力點燃創意適性揚才，發展獨特的自己，在在落實Apple傑出學校精神。

李校長說，葳格國際學校是全台首次且唯一被評選為「Apple Distinguished School」的學校， 並獲得2022-2025認證列入全球Apple 傑出學校榜單。這項肯定給予師生極大鼓勵證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻遠見。未來葳格將繼續創新和創造最佳實踐奠定葳格持續追求卓越基礎不但追求第一更是唯一。

 

 

全國兒童聯想創作畫比賽徵件 倒數計時至10月12截止

東海大學與家樂福異業結盟 攜手培育永續農業人才

北屯區議員賴順仁尋求7連霸 爭取生育補助2萬變10萬

中捷捷粉回饋金破300萬元　有20萬元沒人領

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀