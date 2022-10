全台唯一 臺中葳格獲選全球「 Apple 傑出學校」

臺中市葳格國際學校通過美國「Apple Distinguished School」認證,列入全球 「 Apple傑出學校榜單,是全台首次也是唯一上榜學校。校長李海碩表示,葳格獲選全球Apple傑出學校,給予師生極大肯定,也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻遠見。





李海碩表示,葳格國際學校早於2014年開始,全校教職員就開始參與推動行動學習行列,並在董事會支持下,率先全國成立了iWagor教師社群,鼓勵教師們共學與分享,運用iPad進行教學公開觀摩與交流,落實科技創新學習。





▲葳格推動科技輔助創新教學與多元學習成效卓越,獲選全球Apple傑出學校,是全台唯一。(圖/葳格提供)

其次,由副校長黃文貞帶領的iWagor團隊,先後參加台灣iPad Seeding Teachers 結合載具創新教學,進而推動一師一認證 Every Teacher is an Apple Teacher.而黃副校長更是臺灣唯一同時擁有Apple Distinguished Educator 及Apple Professional Learning Specialist 的教師,在她的帶領下,葳格在2022年脫穎而出,獲選為 Apple Distinguished School。





李海碩指出,葳格致力於打造創新與優質學習環境,在學習殿堂結合科技引導孩子探索,互學共享,培養跨域學習的自主能力,提供學生個人化的學習體驗與場域,同時也給予第一線教育工作者,展現教學熱情以及卓越表現的舞台,進而激發孩子想像力、點燃創意與適性揚才,發展獨特的自己,在在落實Apple傑出學校精神。





李校長說,葳格國際學校是全台首次且唯一被評選為「Apple Distinguished School」的學校, 並獲得2022-2025認證,列入全球Apple 傑出學校榜單。這項肯定給予師生極大鼓勵,也證明葳格推動科技輔助創新教學與多元學習的前瞻與遠見。未來,葳格將繼續創新和創造最佳實踐,奠定葳格持續追求卓越基礎,不但追求第一更是唯一。