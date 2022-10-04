電子股領軍上攻！台股終場大漲276點　台積電強彈12元

美股道瓊指數3日大漲765.38點，或2.66%，收29490.89點；那斯達克指數大漲239.82點，或2.27%，收10815.44點；標普500指數大漲92.81點，或2.59%，收3678.43點；費城半導體指數大漲86.6點，或3.76%，收2393.3點。
亞洲股市跌深反彈，日股、韓股上漲超過2%，台北股市今日開高走高，終場上漲276.04點，收在13576.52點，漲幅2.08%，成交金額1812.94億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電上漲12元至429元，漲幅約2.88%。同樣為晶圓代工，聯電強漲逾6%，來到37.7元。世界先進與力積電分別漲3.38%與3.65%。
其他重要電子股，如聯發科漲4%以上，來到573元。鴻海漲1.49%左右，來到102.5元。另外，南亞科、華碩、和碩、宏碁、大立光、緯創、國巨、旺宏、英業達、日月光漲1到5%。
今日盤面焦點為高價IC股強彈，力智、力旺亮燈漲停，世芯-KY、鈺太、譜瑞-KY、群聯、創意、信驊、瑞昱、祥碩、智原、瑞鼎、晶心科上漲約1至7%以上。
航運族群續獲資金青睞，貨櫃三雄的長榮、陽明漲約1％內，萬海漲約1.85%，運輸族群一片紅通通，四維航、正德、榮運、新興、慧洋-KY上漲4至8%。
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