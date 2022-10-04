7-11公開APP募款！「這星座」最大方 捐款加送精品咖啡
7-11去年開始在《OPEN POINT》APP推出慈善捐款與訂閱制，將捐款數位化，募款金額年成長率高達倍數，2022年募款成果在9個月內突破千萬，並觀察到3大數位捐款的有趣現象，全台以「新北市」捐款頻率最高，12星座中則是「處女座」捐款最大方，其中捐款訂閱制占比突破20%。10月7日起加碼推出滿額請喝精品咖啡活動，單筆捐款滿1000元就送精品熱美式咖啡兌換券。
7-ELEVEN去年首創「OPEN POINT APP慈善捐款與訂閱制」，協助社福團體募款數位轉型、增加募款管道、解決人工開立捐款收據費時費力的痛點，且對捐助者來說，可24小時無時空限制發揮愛心，也符合低接觸安心捐款需求，並省去每年報稅自主輸入捐贈收據等繁雜程序。推出至今累積募款金額超過1500萬，帶動低接觸募款金額占比成長超過10%。
透過會員數位捐款大數據觀察到，捐款頻率最高TOP 3城市分別為新北市、高雄市、台北市；捐款最大方TOP 3星座分別為處女座、天蠍座、摩羯座；捐款訂閱制占比突破20%，顯見OPEN POINT會員已養成定期定額捐款習慣。
為了感謝群眾投注愛心，7-ELEVEN宣布10月7日至11月30日推出「千萬感謝愛心捐活動」，串聯39家公益團體、關注5大議題（生態環保、健康關懷、貧窮飢餓、閱讀教育、就業經濟），透過OPEN POINT APP捐款給任一公益團體，單筆捐款滿1000元以上（不含定期定額捐款、不累贈），免費加送CITY PRIMA精品熱美式咖啡兌換券，限量1000份。
全家超商也有數位捐贈邀請民眾一同助弱，除了民眾熟悉的店舖隨手零錢捐之外，因應零售業虛實整合，目前發展出APP點數加購捐、APP線上捐款等模式，讓民眾只要透過指尖在手機移動兩公分，就能將愛心轉化為實質物資幫助。