麥當勞竟有洋蔥圈？網激推「1吃法」神解膩：只賣2個月
麥當勞「隱藏版」美食之一洋蔥圈回來了！9月底一回歸上市就被眼尖網友發現，使用整顆油蔥切圈裹粉現炸的洋蔥圈，即日起至12月20日期間限定開賣，懷念麥當勞洋蔥圈的民眾得趕緊衝一波。肯德基至10月24日也有限定新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，滿足秋天嗜辣重口味的需求。
經典炸物「洋蔥圈」即日起在麥當勞重出江湖，使用整顆新鮮油蔥切圈，裹粉炸成可口的金黃圈圈，由於每年採取期間限定販售，因此不少人都不知道原來麥當勞也有賣洋蔥圈，即起限時回歸至12月20日，每袋約有5至7個洋蔥圈，單點59元，買套餐可享55元優惠，無法用薯條換購洋蔥圈。網友激推最解膩吃法，除了絕對要趁熱吃，另外必沾蕃茄醬，在外層酥脆感之下，能嘗到洋蔥香甜味，酸甜蕃茄醬更減少油膩感。
肯德基即日起至10/24也有期間限定新品「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，在漢堡中夾入2塊裹滿青花椒麻醬的咔啦雞腿排，滿足嗜辣、重口味的消費者。 10月31日前再加碼推出限定+1元多1件優惠，使用預定快取服務訂購任一桶餐，加1元多送1塊咔啦脆雞或四塊上校雞塊；訂購「雙層青花椒咔啦雞腿堡精選套餐」及任一XL套餐，加1元則多一顆原味蛋撻。