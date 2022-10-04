墊7個枕頭才能睡！她因「這病」狂跑急診：就怕一覺不醒
一名患有氣喘和「重度阻塞型睡眠中止症」的病患陳小姐，平時睡眠時需配戴陽壓呼吸器，但由於症狀過於嚴重，睡覺時只能往後躺15度才能正常呼吸，過去每晚入睡需要墊高「7個枕頭」才睡得著，不僅入睡前準備就很耗時，睡著時呼吸器也常無法有效暢通呼吸道，平均1個月就至少1天半夜需要送急診求救，對一般人來說再自然不過的睡覺，陳小姐卻得擔心一覺之後不知能否醒來的恐懼。後來她使用新療程，利用「事前精準儀器檢測」、「新治療方式專利口腔睡眠矯正器」、「自喻訓練與追蹤」3步驟，成功改善睡眠呼吸中止症，除了讓自己能安心入睡，家人也放下沈重的負擔。
阻塞型睡眠中止症主因是咽部舌肌鬆弛，導致睡眠躺臥時出現呼吸不順或堵塞，患者常年會因腦部缺氧而驚醒，因此第一線治療常透過「陽壓呼吸器」，在睡眠時疏通咽部，不過前臺北醫學大學口腔醫學院院長王大源指出，陽壓呼吸器常帶給患者許多生活困境，如機器大且配件多，外出旅行攜帶不易、睡眠時難精準配戴，若因配戴錯誤使呼吸器溢出氣體，容易直衝臉部造成不適，面罩套住頭部的異物感和機器做動聲響，更讓人無法好好放鬆，最後則是讓患者意識到此病難以痊癒，需終身仰賴器材，產生負面情緒。
世樺牙醫診所院長溫世政指出，為了解決上述困擾，目前已有新式牙科療程推出，首先透過心電記錄儀、睡眠品質監測系統和血氧濃度計產生檢測報告，再使用最新客製化的「專利口腔睡眠矯正器」，其運用非侵入是光學掃描後的數位3D建模而成，創造病患舒適配戴角度，感善腦部缺氧狀況，最後搭配每日自療訓練，在療程中持續追蹤調整，就能有大幅成效。此外，專利口腔睡眠矯正器體積小、方便清潔，還能降低配戴不適感，是治療睡眠中止症的一大進步。
阻塞型睡眠中止症好發於身形肥胖、脖圍過粗的中高年齡者，美國學者統計，成年人約有20%罹患阻塞型睡眠中止症，但台灣實際診治數卻不到12萬，依台灣人口估算，恐有將近300萬人因為確診或治療導致腦部長期缺氧，進而增加心肌梗塞、腦中風的風險，若自身或家人有相關症狀，應儘速就醫診治。