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NBA／慘!LBJ七投全落空　湖人慘輸國王30分

▲Russell Westbrook和LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Westbrook和LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-04 13:24:06

NBA人氣球隊湖人今在熱身賽亮相，「紫金三巨頭」LeBron James、Anthony Davis和Russell Westbrook皆先發出賽，未料卻踢到鐵板，終場75：105不敵國王。

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37歲的LeBron James今完全不在比賽狀態內，上場16分鐘，7投0中，僅靠罰球5投4中，進帳4分。Russell Westbrook出賽15分鐘，出手3次，攻下5分、3助攻。

中鋒Anthony Davis表現最佳，出賽16分鐘，高效率攻下11分、11籃板，另外，替補上陣的Cole Swider貢獻10分，其餘球員得分皆未達雙位數。

湖人本場命中率不佳，團隊共出手77次只投進24球，包括三分球30投7中，命中率僅23.3%。

國王本場大勝的關鍵在第3節，單節打出35：13的猛攻，一舉打倒對手。其中首輪第4順位的新人Keegan Murray表現出色，替補上陣21分鐘，11投7中，攻下16分，成為贏球功臣。

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