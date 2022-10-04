NBA／慘!LBJ七投全落空　湖人慘輸國王30分

NBA人氣球隊湖人今在熱身賽亮相，「紫金三巨頭」LeBron James、Anthony Davis和Russell Westbrook皆先發出賽，未料卻踢到鐵板，終場75：105不敵國王。 我是廣告 請繼續往下閱讀 37歲的LeBron James今完全不在比賽狀態內，上場16分鐘，7投0中，僅靠罰球5投4中，進帳4分。Russell Westbrook出賽15分鐘，出手3次，攻下5分、3助攻。中鋒Anthony Davis表現最佳，出賽16分鐘，高效率攻下11分、11籃板，另外，替補上陣的Cole Swider貢獻10分，其餘球員得分皆未達雙位數。湖人本場命中率不佳，團隊共出手77次只投進24球，包括三分球30投7中，命中率僅23.3%。國王本場大勝的關鍵在第3節，單節打出35：13的猛攻，一舉打倒對手。其中首輪第4順位的新人Keegan Murray表現出色，替補上陣21分鐘，11投7中，攻下16分，成為贏球功臣。NBA／Simmons睽違470天首度出賽 罰球全落空星光籃球對抗賽 錢薇娟與鄭志龍豪賭輸贏300份雞排力壓中華隊搶下黃衫 澳洲車手有秘密武器中華隊隱形功臣 菜鳥李廷威的斜槓人生