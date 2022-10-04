西濱「翹孤輪」重機騎士到案！竟是男兒身 護駕的也慘了
台61線西濱公路桃園觀音路段，1日早上10點多，有位騎士騎重機在內線「翹孤輪」狂飆，旁邊還有兩位同行友人護駕隨行，原本一度傳出騎士被起底是女子，不過大園警分局表示，昨晚已循線通知騎士到案，確定是一位23歲的陳姓長髮男子，陳男坦承「翹孤輪」不當駕駛，詢後依公共危險罪嫌函送，另外同行的31歲蔡姓男騎士，未照規定變換車道，警方也依道路交通安全條例舉發，依法開罰。
「記者爆料網」日前曝光重機翹孤輪影片，可以看見後方汽車駕駛發現重機「翹孤輪」後，按喇叭提醒示意，但重機依然故我繼續狂飆，而一旁的同行重機騎士則從外側車道切入內線車道，疑似是想要護駕擋道。翹孤輪的危險行為引發痛批，網友怒嗆重機騎士把快速道路當成自己的伸展台。
之後更有人起底騎士身分，找出他的個人臉書，因為臉書帳號的名字與照片看來像是女性，一度讓外界誤會，後來才又有消息傳出其實騎士是男兒身。
而大園警分局根據影片循線通知車主到案後，確定陳姓男子就是影片中翹孤輪的騎士，詢後依公共危險罪嫌函送，最重可處2萬4000元罰鍰。而同行的另兩位重機騎士，一路騎在最外側車道的那位沒事，但途中變換車道的蔡男則也因未保持安全距離、未依規定變換車道，遭警方開出兩張罰單。（編輯：倪浩軒）