桂綸鎂媽不忍了！拿錯名產被罵翻 曝真相：感恩乾爹乾媽
由桂綸鎂主演的偶像劇《台北女子圖鑑》，播出之後引爆台北、台南文化之戰，有觀眾批評其中情節不符真實，女主角林怡姍出身於台南，好友北上帶家鄉名產給她時，拿出的伴手禮竟然是台中知名太陽餅，讓影迷相當傻眼，以為劇組粗心不講究細節，劇中飾演桂綸鎂媽媽的林嘉俐不忍工作人員遭批評，在臉書曝光真相！
林嘉俐說，自己拍攝前看到道具，和影迷一樣有相同想法，曾向導演提出疑問，「但其實在業內久了，我們都清楚是怎麼回事，當然，怎麼都要大大感恩來自本人家鄉的乾爹乾媽。」間接透露劇中名產其實為業配商品，在商業考量之下，才會有地域性伴手禮被錯置的現象發生。
在表演領域經營已久，她體諒影視業的辛苦，認為無論是台北或台南，影視創作者絕對不會特意想要引戰，而是真心想要描述一個徘徊城鄉、追逐夢想、歷經各種情感衝擊、努力找到自己的，屬於這個台灣女生林怡姍的圓滿。
林嘉俐戲分只有6、7天，但她強調自己看到的是所有工作人員都非常專業且投入，只要換鏡位、回放或錄影中，螢幕前總是站滿了人，包括導演組、攝影、燈光、美術、梳化服等，大家都很認真檢視自己負責的人事物，「這是近年來在拍戲時很少看見的場面」。她感恩自己能參與其中，感受到這群影視團隊的用心對待。