天龍老人一堆富翁？「銀髮房貸族」六都最多 背後原因曝
今（4）日是重陽節，敬老樂享天倫之餘，也該多多關心長輩們都在做些什麽事？台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心資料，統計今年上半年「銀髮族」的購屋貸款狀況，結果發現總計全國約9.4萬的新增樣本數當中，申貸者逾65歲的案件佔比約1.5%，但若以縣市做區隔，台北市逾65歲的案件竟高達4.3%，遙遙領先其他都會區，且購屋平均鑑估值為3376.9萬元，總價也比其餘五都千萬左右的均價，高出將近1倍，顯示「首都銀髮族」的負擔能力出眾，堪稱是「資深富翁」。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，銀髮族的理財觀呈現「北積極、南保守」的型態，推測是中南部長輩不愛欠銀行錢，加上房價相對親民，許多有財力的長輩，傾向「購屋不貸款」或「提高自備款比例」方式購屋，甚至「捧現金買房」也很常見，上述原因也造就南二都高齡族群的貸款佔比都在1%以內；而台北市1間換屋宅動輒好幾千萬，對貸款的需求度高，且雙北的「資深高資產族」有自己一套的理財投資觀念，樂於用「最低自備款」來購屋，再將資金做其他理財投資規劃，因此申貸購屋的比例是六都之最。
第一建經研究中心副理張菱育表示，據勞動部最新調查，勞工平均退休年齡為61.3歲，對銀行來說，沒有固定收入的退休族還款能力相對弱，因此普遍貸款條件不如中壯年首購族，但對多數行庫而言，其實申貸人的「財力」，是比「年齡」更優先的考量，所以若是早已財富自由的「資產型長輩」，仍有機會取得優惠的貸款條件。此外，若銀髮族本身在銀行就有投資，或是常往來的VIP理財客戶，在行庫眼中，更是值得爭取的頂級客戶，加上北部都會區的行庫眾多，業務競爭激烈，為了吸引銀髮富豪的青睞，銀行利率優惠的意願也較高，使台北市的長輩貸款利率明顯優於其他都會。
張旭嵐表示，目前全國購屋的主力年齡層仍是35~45歲，約佔36.6%，若承做30年貸款，可望在退休前財富自由，因此有些銀行會「限定貸款人年齡+貸款年期」需小於75歲；不過若財力條件佳，仍有彈性調整空間。而年過65歲，還新承做房貸購屋者，不乏一些買第2屋以上的置產族，所以財力上有一定基礎，平均購屋坪數都超過40坪以上，當中又以台南長輩最大氣，購買坪數最高，達61.1坪。