癌友進行化療需防口腔黏膜炎　嘉榮外科護理團隊用心照護

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉榮護理部主任彭素貞表示，癌症住院患者在接受化學藥物治療或放射治療時，會有口腔潰瘍、疼痛、感染等副作用，而其口腔及周圍組織發炎的副作用，發生率約40％。故及早減少及預防癌友因化療造成口腔黏膜炎，對癌友的治療生活品質，是相當重要的事。
依世界衛生組織口腔黏膜評估表，臨床症狀共分為0到4級，當達到最嚴重的第4級時，口腔潰瘍程度已無法由口進食，會使得治療期間營養攝取不足、說話困難，不僅嚴重影響生活品質及病患心情，更導致患者療程被迫中斷或延後，影響患者治療的意願，進而增加住院天數及醫療成本。
定期監測評估，給予適當照護 舒緩癌友疼痛不適
外科陳如鵬護理長說明，提升癌症病人治療期間照護品質，是外科護理團隊重要目標之一。護理師會依照口腔黏膜照護標準，做整體性口腔黏膜評估，使用適當的口腔照護措施，提供病患及照顧家屬衛教，配合護理團隊定期監測。
藉由第一階段針對口腔發炎評估、第二階段確認發炎分級，據以向醫療團隊提出治療方案討論，接著第三階段著重於病患口腔發炎的處置與照護，以鏡子、手電筒、牙刷棉棒、漱口水等輔助工具，進行發炎後口腔清潔，提升潔牙頻率，來獲得改善及預防；最後是第四階段持續照護、居家衛教等，直到口腔黏膜炎症狀能夠完全消失，有效達到舒緩病人疼痛不適的目的。
第一線給予患者幫助 嘉榮持續精進護理臨床評量
嘉榮院長陳正榮表示，醫院對於癌友提供醫療諮詢及化療、放療或開刀治療等完善醫療服務，同時在治療過程中，透過護理臨床評量機制的不斷精進，確保及提升癌友的照護及生活品質，並給予醫療照護及關懷鼓勵，將癌症病患的健康、舒適及尊嚴放在第一位，守護雲嘉鄉親的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55264
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw