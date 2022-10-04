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女藥頭落網　押解前放心不下的竟是~

▲江姓女藥頭被警方押解偵辦前，一心只擔心所飼養的鸚鵡將沒人照料（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲江姓女藥頭被警方押解偵辦前，一心只擔心所飼養的鸚鵡將沒人照料（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-10-04 14:59:17

江姓女藥頭在藥腳上門買毒品時，即從樓上將鑰匙丟到樓下，讓藥腳拾取後自行開門進屋交易毒品，以為這樣就神不知鬼不覺，但警方已掌握不法過程並「全都錄」。台中市刑大偵三隊日前上門逮捕江女並搜出海洛因、安非他命、分裝袋等證物。當警方逮捕江女時，江女一心惦記著屋內飼養的一隻鸚鵡將會無人照料，哀求警方讓他聯絡朋友來代為照料她的愛鳥。

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台中市刑大偵三隊日前接連逮捕多名藥腳後積極向上溯源追查，發現毒品來源都是向一名女藥頭購得，進一步掌握其可能位在北區某公寓的落腳處布線查緝，訪查過程中有住戶反應，這陣子突然出現不少陌生人進出公寓2樓，唯恐有不肖人士混雜其間造成治安疑慮已通報警方。


警方這下終確認女藥頭藏匿處，其真實身分是有多項毒品前科的43歲江姓婦人，經跟蒐發現，江婦會將自家大門鑰匙從2樓住處扔下，或是預先將鑰匙放在信箱內，由藥腳自行持鑰匙開門進屋交易，藉此種迂迴方式躲避查緝，警方上月底循線上門搜索查緝，當場在屋內起出海洛因、安非他命、分裝袋、磅秤，以及販毒所得的20萬元等贓證物。


過程中江婦似乎絲毫不知即將面臨販賣毒品重度刑責，反倒惦記一隻飼養多年的心愛鸚鵡無人照顧，頻問警方「怎麼辦」還哀求找人看顧，警方最後要江婦聯繫友人帶走鸚鵡協助照顧，訊後全案則依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方表示，販毒最輕本刑為5年以上有期徒刑，還得併科高額罰金，切勿以為是小罪，提醒民眾毒品影響社會、家庭及個人深遠，販毒害人害己，且施用毒品嚴重傷害身體健康，產生依賴後易受毒品控制而從事犯罪行為，警方對於毒品犯罪「零容忍」，籲珍惜生命拒絕毒品誘惑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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