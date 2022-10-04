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AFTEE先享後付應援Yahoo奇摩週年慶　祭獨家新舊客折上折

▲AFTEE先享後付祭出Yahoo奇摩購物中心百貨週年慶加碼優惠，新客最高折250元；以「全盈+PAY」繳1,400元以上AFTEE帳單再抽3支iPhone 14系列手機。（圖／AFTEE提供）
▲AFTEE先享後付祭出Yahoo奇摩購物中心百貨週年慶加碼優惠，新客最高折250元；以「全盈+PAY」繳1,400元以上AFTEE帳單再抽3支iPhone 14系列手機。（圖／AFTEE提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-04 16:00:00

萬物齊漲，唯獨薪水不漲，想購物的心蠢蠢欲動卻買不下手嗎？全台網路電商平台滲透率最高的先買後付Buy Now Pay Later(BNPL)領導品牌「AFTEE先享後付」了解全台消費者的心聲，獨家應援現正火熱的Yahoo奇摩購物中心百貨週年慶！即日起至10/24天天都有精選買一送一商品，活動期間最高可獲得「10%購物金 + 10%回饋」（APP加碼或9折折價券）；針對「AFTEE 先享後付」新客，結帳指定搭配AFTEE 先享後付結帳金額可再現折25%！另外，AFTEE先享後付的既有會員也能享福利，凡消費單筆滿500元就送50元購物金，讓所有消費者都能開心購物、便利支付！

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線上、線下等各大百貨週年慶陸續鳴槍開跑，擁有2500家合作商戶的AFTEE先享後付也觀察到，整體消費市場買氣持續增溫中。而AFTEE先享後付觀察數據發現，許多電子商務消費報告顯示女性消費力仍持續提高，尤其是20－50世代的女性，在「美妝」、「女裝」及「美食」等三大品類的花費位居電商市場前三名，此三大品類也是年末期間各家電商磨刀霍霍的重要決勝點。

Yahoo奇摩購物中心做為AFTEE先享後付的重要商業夥伴，AFTEE先享後付也期盼為Yahoo奇摩購物中心現正開跑中的百貨週年慶再添業績柴火，更回應消費市場對美妝保養與女裝鞋包類別的需求，特別加碼Yahoo奇摩購物中心百貨週年慶活動折上再折的新、舊客優惠活動，凡「AFTEE 先享後付」新客，結帳指定搭配AFTEE 先享後付即可現折25%結帳金額，最高可直接折抵250元；另外，AFTEE先享後付的既有會員也能享Yahoo奇摩購物中心獨家優惠，消費單筆滿500元就送50元購物金！

AFTEE先享後付精選推薦醫美保養Dr. Wu買一送一，人手一瓶的Dr. Wu 玻尿酸保濕精華化妝水（150ml）原價800元、買一送一後再疊加AFTEE先享後付新客優惠單瓶價300元，兩瓶帶回家現省一張藍色鈔票；專櫃品牌思薇爾內衣也推出限時一折起活動，疊加AFTEE先享後付新客優惠後 還可再享75折；兼顧潮流與舒適的New balance也祭出Yahoo奇摩購物中心Ｎew Blance官方旗艦店獨家鞋款限時優惠價2,295元，疊加AFTEE先享後付新客優惠折好折滿再省250元！AFTEE先享後付期待除了高度滿足台灣消費者多元商品的購物需求之外，更能讓消費者在享受折扣的同時，也能擁有優質、便利、安全的支付體驗。

除了Yahoo奇摩購物中心百貨週年慶優惠盡出之外，AFTEE先享後付也與全盈+PAY聯手推出限時支付抽獎活動，自即日起至10/31凡透過「全盈+PAY」進行AFTEE先享後付的帳單繳費，且該筆訂單金額滿1,400元以上，就有機會抽中iPhone14 Pro、iPhone14 Plus及iPhone14！AFTEE先享後付貼心幫消費者精算最省方程式，一次享受三重優惠！

第一重：「Yahoo奇摩購物中心百貨週年慶」祭出眾多商品優惠，知名專櫃品牌、醫美品牌於活動期間內可享限時買一送一及限量優惠價。

第二重：透過「AFTEE先享後付」結帳，新客最高享25%現折折扣；舊客亦有消費單筆滿500元送50元購物金的好康。

第三重：將AFTEE先享後付內的Yahoo奇摩購物中心訂單透過「全盈+PAY」進行繳費，就有機會將iPhone14 Pro、iPhone14 Plus或iPhone14免費帶回家，每筆還款訂單皆享有1次抽獎機會！

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