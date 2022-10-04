史上第一次! 中華隊逆襲稱霸、馮俊凱抗日保藍衫　

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李廷威說，「賽前教練和學長就賦予我進攻的角色，比賽前段我將強度拉高，消耗對手體力，同時牽制對手，並採取不合作策略，雖然期間一直被對手噴垃圾話，但我不予理會，完成任務最重要。」
在領先集團狂奔超過30公里，李廷威功臣身退，把中華隊主力車手送至仙山第一個衝刺點，由盧紹軒和杜志濠接力進攻，期間馮俊凱也扮演「水壺工」幫忙補給，展現團隊精神。
賽前中華隊就視浪漫台三線站為關鍵一役，此站結合多種地形，並橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市三縣，路線經關西、三灣老街、獅頭山風景區、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋等，終點在石岡旅客服務中心，全程約156.5公里。
馮俊凱此站驚險保住亞洲冠軍藍衫，但日本禧瑪諾車隊的中井唯晶和風間翔真都只差阿凱7秒，明天預計會有一波激烈的廝殺。馮俊凱說，「領先差距都在10秒內，隨時都會翻盤，還是要靠隊友通力合作，保住藍衫為第一要務。」
中華隊前3站三名最佳車手累積26小時07分24秒，從賽前的第5名大躍進成第1，也是隊史在環台賽首度在團隊成績榜領先群雄，寫下新紀錄。
對此馮俊凱認為，「未來兩站多為平路衝刺，要保住團隊第一，就必須至少待在主集團進終點，這也是很難得的紀錄。」
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