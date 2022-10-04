柯震東「撿屍車震」玩《黑》的！40秒剁頭片生猛曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯震東表示：「這一切都對我來講都很新鮮，無時無刻都是挑戰。當導演真的好難！要顧及的面向比當演員更多，但也收穫許多樂趣。」電影今年初完成拍攝，一路保持神祕，日前入圍金馬獎最佳新導演、最佳男配角、最佳剪輯及最佳視覺特效，評審更是盛讚柯震東在影像掌握和演員調度上不見青澀，這才讓他鬆口氣。
預告一開場就是導演黃信堯熟悉旁白聲，帶出人性大哉問：「你知道這社會上，有多少比例的好人？有多少比例的壞人？」接著蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯輪番登場，從詭譎微笑轉換成黑化眼神，令人好奇他們究竟經歷了什麼？柯震東表示 《黑的教育》從3個高中畢業生準備脫離體制教育的晚上講起，學校之外的世界，有很多種付學費的方式，社會是黑暗的，那就用「黑的教育」去學做人。
談到3位後輩主演，柯震東讚譽有加，蔡凡熙被誇戲裡戲外都是資優生，「他的表演很穩定，會在我不期不待的時候，給我意外驚喜。」朱軒洋演出個性痞痞的領導者，一舉入圍金馬獎最佳男配角，柯震東認為他極具天生魅力，「小朱直覺性很強，表演充滿能量。」宋柏緯這次化身略帶江湖氣的小跟班，將展現驚人反轉。另外包括霸氣十足的實力派演員戴立忍、曾入圍金鐘獎的張寗還有「玖壹壹」團長春風，都在預告中一閃即逝，短短40秒毫無冷場，吊足觀眾胃口，也讓人更加期待電影全貌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！