2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柯震東「撿屍車震」玩《黑》的！40秒剁頭片生猛曝光

▲張寗在《黑的教育》遭到撿屍。（圖／禾豐九路提供）
▲張寗在《黑的教育》遭到撿屍。（圖／禾豐九路提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-10-04 16:30:00

柯震東執導的《黑的教育》一口氣入圍第59屆金馬獎4項大獎，今（4）發布40秒預告公開演員陣容，除了蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯翻轉形象集體黑化，更見到春風被街頭潑漆、張寗被撿屍車震，生猛片段百無禁忌，搭上金獎導演黃信堯的旁白，最後出現令人屏息的剁魚頭畫面，強烈視覺佐以驚悚氛圍，預告了本片將帶來的暢快痛感。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲左起朱軒洋、宋柏緯、蔡凡熙在《黑的教育》翻轉形象集體黑化。（圖／禾豐九路提供）
▲左起朱軒洋、宋柏緯、蔡凡熙在《黑的教育》翻轉形象集體黑化。（圖／禾豐九路提供）
柯震東早在2015年拍完《再見瓦城》就萌生當導演念頭，當時九把刀寫了《黑的教育》大綱，鼓勵他自導自演，他還心想「怎麼可能」，沒想到7年後《黑的教育》真的成為他從演員跨界的處女作。電影經歷2年籌備期，他除了親自參與前製會議討論美術、攝影分鏡和動作特效，也以導演身分試鏡演員，後期的剪接調光更是親力親為，只為讓作品更好看。

▲春風客串《黑的教育》慘遭潑漆。（圖／禾豐九路提供）
▲春風客串《黑的教育》慘遭潑漆。（圖／禾豐九路提供）
柯震東表示：「這一切都對我來講都很新鮮，無時無刻都是挑戰。當導演真的好難！要顧及的面向比當演員更多，但也收穫許多樂趣。」電影今年初完成拍攝，一路保持神祕，日前入圍金馬獎最佳新導演、最佳男配角、最佳剪輯及最佳視覺特效，評審更是盛讚柯震東在影像掌握和演員調度上不見青澀，這才讓他鬆口氣。

預告一開場就是導演黃信堯熟悉旁白聲，帶出人性大哉問：「你知道這社會上，有多少比例的好人？有多少比例的壞人？」接著蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯輪番登場，從詭譎微笑轉換成黑化眼神，令人好奇他們究竟經歷了什麼？柯震東表示 《黑的教育》從3個高中畢業生準備脫離體制教育的晚上講起，學校之外的世界，有很多種付學費的方式，社會是黑暗的，那就用「黑的教育」去學做人。

談到3位後輩主演，柯震東讚譽有加，蔡凡熙被誇戲裡戲外都是資優生，「他的表演很穩定，會在我不期不待的時候，給我意外驚喜。」朱軒洋演出個性痞痞的領導者，一舉入圍金馬獎最佳男配角，柯震東認為他極具天生魅力，「小朱直覺性很強，表演充滿能量。」宋柏緯這次化身略帶江湖氣的小跟班，將展現驚人反轉。另外包括霸氣十足的實力派演員戴立忍、曾入圍金鐘獎的張寗還有「玖壹壹」團長春風，都在預告中一閃即逝，短短40秒毫無冷場，吊足觀眾胃口，也讓人更加期待電影全貌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

陪林志玲母子定居台灣！AKIRA下月「現身」金馬影展

金馬59／阮經天、鄭秀文落入遺珠　國民韓星搶男配

金馬59／張孝全、黃秋生爭影帝　《智齒》入圍14項大贏家

朱軒洋消失1年復工了！金鐘擠掉周渝民「私下對話曝光」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀