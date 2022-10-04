致送資政及國策顧問聘書　蔡英文：盼政策周延、貼近民意

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蔡英文提到，我國在10月13日即將邊境解封，未來會有許多的國際交流、商務往來，以及更多的國際觀光客來訪，也會有不少國人回到家鄉。
蔡英文認為，開放國門是台灣重要的新階段，面對全球經濟變遷、供應鏈重組，台灣一定要把握這一波的機會，加速接軌國際市場的腳步。
蔡英文表示，在國內，政府也會持續推動各項社會福利以及社會照顧政策，從育兒到長照，政府會持續努力，讓福利措施更完善，全面落實全齡的照顧。
蔡英文強調，這些重要的工作需要持續借重所有資政以及國策顧問的力量，把在各行各業第一線的意見，提供給執政團隊參考，讓政策規劃可以更周延、更貼近民意的需求。
蔡英文說，總統府資政以及國策顧問都是無給職的榮譽職，她要再次謝謝所有資政以及國策顧問的奉獻，也請大家跟我們一起為台灣繼續努力，一起為下一代打造更美好的家園。並祝福大家身體健康，平安如意。
隨後，蔡英文逐一致送資政、國策顧問聘書。包括副總統賴清德、總統府秘書長李大維與副秘書長黃重諺等均在場觀禮。
27位資政名單包括王茂雄、田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳榮義、李明亮、李茂盛、李逸洋、沈國榮、林全、林信義、 姚嘉文、夏本‧嘎那恩、孫大川、張俊雄、張博雅、許勝雄、陳宏昌、陳博志、陳繼盛、曾道雄、辜寬敏、黃茂雄、黃崑虎、葉菊蘭、劉昭惠、蕭新煌和顏志發。
70位國策顧問名單包括王禮、方昇茂、白正憲、田詒鴻、何美玥、何黎星、吳靜吉、吳寶田、呂子昌、呂新民、李伸一、李金龍、林子儀、林見松、林金超、邱俊邦、邱進福、施信民、施朝賢、柯富揚、洪團樟、紀政、胡清嫻、范振修、秦嘉鴻、翁金珠、翁源水、高靖秋、康義勝、張田黨、張甲長、 張光瑤、張金華、張秋海、莊維周、許肇祥、陳永昌、陳其南、陳旺來、陳金田、陳茂仁、陳振文、陳國欽、陳添枝、 陳義丕、曾貴海、游萬豐、湯文萬、程文俊、童永、黃金舜 黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、楊信、詹勳政 、廖全平、廖武治、蔡天啟、鄭慶祥、盧博基、賴春生、謝世英、謝清志、魏明谷、羅榮光、嚴雋泰和顧忠華。