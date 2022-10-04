創傷後留意４大症狀早檢查，防急性壓力障礙成創傷後壓力症候群！

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常見原因：楊聰財醫師表示，「急性壓力障礙」常見出現在天災人禍之後，生命對於事件威脅產生壓力，例如台灣較常出現地震、風災可為親身經歷或親身目睹，包括重傷、死亡，也可為一再經歷或大量暴露令人反感的事件中，例如第一線搶救人民的肢體殘塊等。
情緒不安：患者對類似事件容易感到害怕、觸景傷情，甚至不自覺中轉成暴躁、易怒、焦慮、憂鬱等，也可能會受事件影響不斷陷入回憶或作噩夢，又或者表現、感到事件重演，也可能在接觸到事件象徵或相似暗示時感到不適、或產生明顯的生理反應。
逃避/防衛：為了保護自身、逃避創傷，患者也可能出現試圖努力避開與創傷有直接關係或間接暗示的行動，包括人物、對話、活動、物件、地方等，例如不斷的洗手也有可能是從此而出。
情緒惡化：值得注意的是，這些負面情緒也可能再進一步惡化，除了持續負面狀態外，也將可能出現例如無法記得事件細節的「解離性失憶」。或對於自己、他人有誇張的負面信念，例如世界到處充滿危險、沒有一個地方是安全的、沒有人可以相信等。或是對事件的因果關係有著扭曲的認知，導致過度責怪自己或他人。也可能漸漸參加活動的興趣、意願降低、與人疏遠、疏離，甚至持續性的無法感受到正面情緒。
過度防衛：在這般的情緒下，患者也可能作出過度警惕性、防衛性的舉動，如更加易怒、無預兆的發怒、對人或物品作出語言或肢體攻擊等，也有可能作出自殘的行為。而睡眠及專注力自然也容易受到影響。
急性壓力障礙盡早就醫，否則身心健康易接連受影響！
楊聰財醫師表示，急性壓力障礙通常會在事件後１個月內出現，過了１個月便會形成「創傷後壓力症候群（PTSD）」，其他也可能出現恐慌症、憂鬱症等精神疾病。另外也容易有酒精或藥物依賴及濫用等問題，若持續使用將產生耐受性，但若不使用又會出現嚴重的自律神經失調的戒斷症狀，心理狀態不佳、失眠等睡眠狀態也影響健康，不容小覷。
她急性壓力障礙發作，憂地震，出現身體症狀！
醫師也分享，臨床曾遇過一名女性掛診，哭訴著恐慌症發作，出現了窒息感、全身發麻、喉嚨有阻塞感、坐立不安，且不敢回到15樓的住家，害怕著地震再來、樓毀人亡，已嚴重影響到身心狀態及生活品質。因此提醒，若有發現到自己因前述重大事件已經出現了相關症狀，務必盡早檢查。
急性壓力障礙發作怎麼辦？醫教４招改善，早就醫為上策！
楊聰財醫師表示，當急性壓力障礙出現時，當事人往往會相當的不舒服，此時建議可盡量試著以良好的方式讓自己靜下心，方法可如深呼吸、腹式呼吸，或是緊握壓力球等紓壓物品，也可想想其他讓人快樂、有盼望的事情，若有宗教信仰也可以呼喚主神的名號等。若在行車等移動期間也應妥善安全停止，並切勿以傷害自己或他人的方式緩和情緒。也再三提醒，這些方法多為應急用，此疾病最佳改善方式還是在於治療，應盡早就醫。
治療急性壓力障礙，心理治療＋藥物治療助改善！
楊聰財醫師表示，急性壓力障礙在治療上以心理治療為主，當中又以認知行為治療最為有效。治療過程當中醫師及治療師會與個案晤談，評估個案的特性、資源等，為個案擬定適合的治療策略。例如心理教育、環境暴露、認知重建、焦慮管理等。在每回約30-60分鐘，共8-12次治療中，個案普遍可獲得相當程度的改善。
另一方面，在藥物治療上，第一線用藥會使用血清再吸收抑制劑（SSRI），不過部分個案可能對此藥物反應不佳，此時除了需評估是否有其他精神疾病外，醫師也可能使用其他藥物進行或輔助，例如抗憂鬱劑、抗焦慮劑、助眠劑、阻斷藥等。
日常改善急性壓力障礙，配合治療有助早日康復！
楊聰財醫師也指出，急性壓力障礙在就醫檢查後，後續良好的生活調整也有助於事半功倍，盡早結束療程、恢復健康。
醫師建議，除了平時應多喝水保持血循健康、維持腦部的健康運作外，平時可養成333運動的好習慣，每周運動3次、每次30分鐘、達心跳每分鐘130下。也保持能睡、能吃、能動、能笑的健康４柱。
日常也可以透過說、唱、讀、寫等良好紓壓方式改善壓力，每日睡前一小時也建議書寫「快樂日記」，紀錄今日快樂的事情1-3件。除此之外，平時也可養成作腹式呼吸的好習慣，建議每日早、中、晚、睡前各作20次，放鬆並緩慢地進行，可作為放鬆訓練。
白天盡量避免床上，最多別超過1小時，以免干擾睡眠。上床睡覺時也訓練腦袋關機，讓自己盡可能在30分鐘內入睡，除了關燈、避免使用3C外，也可反覆默數一個簡單的數字，讓自己不去思考其他事情，例如「777」。在發現症狀並早日治療下，有助於避免急性壓力障礙衍生其他問題，更助早日康復！
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