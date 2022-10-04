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開門、黃金三角都會致命！急診醫師曝「地震保命」最新3要訣、4法則

開門、黃金三角都會致命！急診醫師曝「地震保命」最新3要訣、4法則
開門、黃金三角都會致命！急診醫師曝「地震保命」最新3要訣、4法則

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-04 16:30:47

地震、風災、水災是台灣最常見的三大天然災害，身處在台灣都應該對這些災害之應對熟悉，近日頻繁發生地震，然而台灣的民眾對地震的應對，似乎還停留在以往的錯誤觀念，急診醫師指出，強烈的地震會讓大型傢俱位移造成輾壓傷，因此過往所推廣的「黃金三角」反而容易成為致命關鍵！

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急診醫師翁梓華在臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》指出，以往推廣過地震時要趕緊找到黃金三角（Triangle of Life）的概念，是由加拿大專家庫普（Doug Copp）所提出，他建議地震發生時要立即躲在「桌子、沙發、冰箱等等大型傢俱邊」，如果這時旁邊牆面倒塌，能藉此創造出「黃金三角」增加生存機率。不過近年來的論文皆指出，強烈的地震會讓大型傢俱位移造成輾壓傷（Crushing injury），因此黃金三角反而容易成為致命關鍵！

急診柯南 授權提供
急診柯南 授權提供
「趴下、掩護、穩住」3要訣

根據研究指出，地震中最常見的傷亡來自於「建築物的倒塌」，其次是「被掉落物砸倒造成的受傷」，建築物的倒塌不在我們可控的範圍，但對於「可能被掉落物砸到造成傷害」，翁梓華呼籲民眾要熟記「趴下、掩護、穩住」3要訣，能有效減少強震時的傷亡：

趴下

面對強震是會讓人完全無法站立的！在強震震倒你之前，第一關鍵要將重心放低，避免站不穩跌倒時撞傷重要器官。

掩護

掉落物造成的頭、頸部外傷是地震傷害的致命，透過爬行快速尋找頭頸部的掩護，會是能保護自己的第二關鍵，如果真的找不到掩體，則可以用肢體作為頭頸部的保護。

穩住

在地震平息之前，用手抓住掩體，讓身體處在保護掩體的底下，這時記得要隨時注意掩體是否能完整保護著身體，可以的話要適時調整，讓身體能被完整保護。

4個重要事項

除了熟記以上3法則之外，急診柯南還要叮囑4個重要事項：

1.   如果人在室內，就留在室內：根據統計顯示，留在室內，比起嘗試跑出屋外造成的跌倒、被掉落物砸傷，更為安全；

2.   別再衝去開門：現代的建築中，門已經不是建築物中最堅固的架構「鋼骨才是」，衝去開門只會增加自己被掉落物砸中的機會；如果門都會因為地震而變形，樓梯間也大多早就變形而難以逃生；

3.   如果人在室外，就留在室外：就地找空曠的地方就地尋找掩護，切記不要找高牆、建築物作為掩護，掉落下來的東西，可能瞬間要命；

4.   如果在開車，請停妥並且待在車上：汽車上市前都需要做安全撞擊測試，算是相當不錯的掩體。

 

本文經 翁梓華醫師 臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導

 

急診柯南 授權提供
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