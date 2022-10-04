氧氣筒接鼻胃管！部桃員工亂弄管線 釀病患「胃爆裂」亡
衛福部桃園醫院一名陳姓外包員工，日前協助推送病床工作時，擅自替病人接管，誤把氧氣筒接到病人鼻胃管中，造成該名病患胃臟被撐爆，搶救數個月後，最終仍因敗血性休克、多重器官衰竭不治；事後家屬憤而提告徐姓院長、陳姓員工等4人，經桃園地檢署複訊後，徐姓院長等3人予以不起訴處分，而陳姓員工則依過失致死罪嫌起訴。
據了解，2020年3月18日上午，陳男將一名準備做腹部超音波的病患送到一樓診間，但過程中卻擅自操作管線，結果錯把氧氣筒接到病人的鼻胃管，導致大量氣體灌入患者體內，雖病人立刻獲得醫治，不過仍因敗血性休克、多重器官衰竭、全身多處傷口感染等問題，於同年7/22宣告不治；其家屬知悉後，隨即對徐姓院長、鄭姓護理師、曾姓醫師與陳姓男子4人提告。
陳男面對檢方複訊時辯稱，自己剛任職不久，並不太了解工作內容，當天資深員工僅叫他把線接一接便跑去抽菸，所以就自己研究自己接，不知道要跟護理師確認，也不清楚會造成這麼大的影響等語。
而鄭姓護理長則指出，事發時為早傷8時許，正值並方交班時段，一位護理師需要面對近10名病人，有可能在還沒處理到本案病患時，就發生接錯管線的狀況；另外，鄭女也強調，案發時她並不在現場，陳男接管前亦沒先詢問過，並指陳男沒醫療執照，本就不應該亂動醫療管線。
綜合上訴證詞，檢方指出，醫療團隊發現病人身體不適時，第一時間便做出相關處置，後續也經過剖腹手術治療，依情況安排在加護病房治療照護，但由於病人本身患有多重慢性疾病，住院中不幸發生肺炎和呼吸衰竭等情形導致死亡，難認有醫療疏失或過失責任，故徐姓院長、鄭姓護理長與曾姓醫師予以不起訴處分，而陳姓員工則依過失致死罪嫌起訴。（編輯：陳苾暐）