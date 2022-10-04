國民黨組中央助選團 大數據：超強母雞韓國瑜聲量第一
九合一選舉倒數，國民黨日前宣布成立「為你拚好日子」中央助選團，由黨主席朱立倫擔任團長、馬英九、連戰、吳敦義、吳伯雄、洪秀柱、江啟臣等前主席掛名名譽團長，助選團副團長則由連勝文、夏立言、曾永權、郝龍斌、胡志強、林政則、李乾龍、韓國瑜、黃健庭擔任。政壇高度關注，4年前曾捲起全台「韓流」旋風的韓國瑜重出江湖後的一舉一動，而韓輔選第一站選在台北市，為國民黨台北市議員王鴻薇輔選站台，更拍賣一罈高達20萬的「韓國瑜酒」，引發熱議。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析助選團幾位成員自今年8月22日以來至今的網路聲量表現，結果顯示，韓國瑜以總聲量高達15.4萬則聲量居冠，就算他現在沒有公職身份，仍能持續穩定輸出，不斷創造各種話題，聲量遠超馬英九的12.8萬則、朱立倫的7.1萬則、連勝文的1.4萬則，洪秀柱的1.1萬則、江啟臣的1萬則、郝龍斌的4.9千則、吳敦義的1.8千則。
此外，韓國瑜的聲量也持續成長中，以過去約40天的數據來看，他平均每日聲量成長率2.35%，而其他幾位要角的聲量成長率約0.79%上下，顯示韓國瑜雖目前聲量已經居冠，卻仍在持續成長中，聲量高點還尚未出現，對於炒熱選情的影響力遠超其他助選團成員。
進一步分析韓國瑜的網路聲量來源，網路數據揭露，網路後援會粉絲團或臉書社團仍然積極運作，例如「韓國瑜市長後援會」在調查期間幫韓國瑜創造10549則聲量，是聲量最高的頻道；或如「韓國瑜後援會（全球總會）」創造5835則聲量，總體而言，韓國瑜相關的網路後援會幫韓國瑜創造的網路聲量，約佔韓國瑜總體聲量的3成以上，這顯示韓粉動能仍然很強，隨著未來選戰逐漸白熱化，韓國瑜全台輔選跑透透，在韓國瑜明星光環的加持下，這些韓粉的支持也很有機會流向他幫忙站台的對象身上。
另一方面，分析助選團成員中聲量較高的韓國瑜、馬英九、朱立倫、江啟臣、連勝文、郝龍斌、洪秀柱、吳敦義等8人的網路聲量表現，數據顯示，縱使韓國瑜根本還沒開始幫六都市長參選人站台，就已經為六都首長參選者們創造最多的聲量。根據數據調查，韓國瑜總共已幫六都市長參選人創造15253則聲量，馬英九的15146則居次，反觀親自提名這些參選者、早就開始輔選行程的朱立倫只有13341則，看不到韓國瑜人氣的車尾燈。
值得注意的是，韓國瑜幫六都參選人拉抬的超過1.5萬則聲量中，有30％的聲量是關注桃園市長參選人張善政，30％關注高雄市長參選人柯志恩，另還有16％關心台北市長參選人蔣萬安，14％關心尋求連任的新北市長侯友宜，而台中市長盧秀燕、台南市長參選人謝龍介僅分別獲得5％關注度，未來是否會加大對「挺韓大將」謝龍介的拉抬力道，值得觀察。