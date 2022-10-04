PLG／鋼鐵人聘請金牌體能教練 塞爾維亞米洛斯加盟

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雖然過去長期是協助排球項目的體能訓練，如今轉換跑道到籃球項目，米洛斯表示，他樂於接受挑戰，期許在自己豐富的經驗下，能很快的適應及調整兩個運動項目的差異，也希望能增加球員們的運動表現，減少運動傷害，與教練團能有很好的合作。
除了體能教練外，鋼鐵人從裕隆納智捷籃球隊延攬擁有多年經驗的防護員黃鈺竣，出任新賽季的首席防護師。球團表示，本賽季例行賽從30場增加至40場，場次的增加也凸顯球員在身體的調整、放鬆以及傷病的照顧格外重要。
黃鈺竣過去在能仁家商和裕隆納智捷有將近9年的的防護經歷，對於賽季間球員的身體狀況如何調整，保護好球員的傷處，都能帶給鋼鐵人強大的後勤支援。黃鈺竣也期許來到高雄鋼鐵人後，能讓球員們傷病恢復速度加快，讓球員可以更無後顧之憂的比賽。
塞爾維亞籍Mateja Gorunovic(馬鐵)目前為高雄鋼鐵人訓練員，曾在西班牙、克羅埃西亞、俄羅斯、土耳其與祖國塞爾維亞的歐洲職業籃球隊各級青年隊效力，並曾入選塞爾維亞U16青年男籃國家代表隊，表現優異被提升到職業隊之中。
總經理高景炎表示，除了球隊戰力的補強，也補進許多教練團、後勤團隊的生力軍，他樂見有更多人才到高雄就業，在各個領域發揮所長，大家同為高雄這片土地努力，為高雄籃球盡一份心力。