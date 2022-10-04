扯！粗心照護員滑手機「消失83分鐘」 釀嬰兒溢奶亡遭訴
台北市一名盧姓嬰兒照護員，2019年間在產後護理之家職小夜班，負責照顧剛出生不久的鍾姓嬰兒，但卻長達83分鐘沒查看嬰兒，期間還花了30分鐘使用手機處理私事，造成其無法及時發現嬰兒溢奶，最終不幸死亡，案經偵查，士林地檢署今天（4日）依過失致死罪嫌起訴盧女。
據了解，2019年3月6日晚間6時15分，母親餵完奶後，便將嬰兒放回嬰兒室，給盧女照顧，由於小嬰兒患有新生兒口瘡，盧女隨即將其推進獨立隔間觀察室，但盧女卻從6時22分起就沒再到嬰兒室查看，直到晚間7時45分才發現嬰兒唇周發紺、無呼吸心跳，雖緊急送往醫院急救，仍因新生兒時期溢奶、併發肺炎，進而敗血性休克併發多重器官衰竭，於同年12/6身亡。
檢方調查後認為，事發時盧女因處理私事，未多加巡視嬰兒，造成憾事發生，涉犯郭失致死罪嫌，故依法起訴；而同樣挨告的負責人、護理長與其他護理師等6人，由於無法認定與嬰兒之死有因果關係，予以不起訴處分。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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