7-8月統一發票中獎清冊看這　有3人花不到50元中千萬元

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至於這期中1000萬元大獎的發票中，金額最高是在向台中市文心路dōTERRA美商多特瑞台灣分公司花了4460元，也有在台北市連雲街somos.03消費2980元中大獎。另外，台北市大安區也有1人繳納399元的遠傳電信電話費中千萬元，其他開出千萬發票的店家還有麥當勞、八方雲集、全家便利商店、小叮噹嬰婦用品店、皇品珍中華料理、一新書局等。
在200萬元特獎部分，在13張中獎發票中，有5張中獎發票消費金額都不到100元，另有2張也只花100元就抱走200萬元，其中金額最低僅在台南市和緯路全聯花14元買飲料，還有在台中市中興路7-11花15元買飲料，亦有1人在北高雄水族館消費30元中獎，而金額最高的則是在台中市協和里工業區瑩芳有限公司 消費1萬4370元。
另外，賦稅署統計，7-8月期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項幸運得主計有105位，獎金合計超過新台幣1億9千萬元，對中其他獎項的獎金計25億6千萬餘元，而在105位中獎得主中，計65位使用載具儲存雲端發票。
賦稅署也提醒今年7-8月期統一發票中獎領獎期間為今年10月6日至明年1月5日，中獎人應於該期間內到指定兌獎據點領獎，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；如領獎時已列印電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。
如果民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，如同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取其中1個獎項。
至於中獎民眾若已在財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，今年7-8月期雲端發票中獎的獎金不論任何獎項，將自10月6日起自動匯入該指定帳戶。