周予天「相差12公分」獻吻張豐豪　激烈滾床沒得睡

BL劇《我的牙想你》今（4）日於光點華山電影館舉辦特映會，周予天（Alex）、張豐豪都是第一次挑戰BL類型劇，擁有12公分的最萌身高差，也為彼此獻出螢幕初吻，張豐豪表示：「拍吻戲之前超緊張，但劇情裡第一次親Alex，還不是有感情的那種，更像為了挑釁父母，所以親完當下有種『我贏了』的感覺。」兩人一開始拍親暱戲時會不停地吃口香糖，保持好口氣，到後來熟了會互相調侃說「這頓午餐你最好不要吃太多大蒜」、「我就是要吃啊，臭死你」。
正式開拍前劇組進行2天1夜的默契培養之旅，周予天跟張豐豪同睡1張床，因為很靠近也不敢亂動，其實整夜都沒有睡好，在他印象中，小時候可能還有跟弟弟（周興哲）睡過同張床，但長大後跟男生一起睡是頭一遭。張豐豪也記得隔天一早起床，製作人問大家：「有睡飽嗎？」周予天說：「怎麼可能睡飽，張豐豪一直動來動去。」讓張豐豪非常不好意思。
導演姜瑞智透露，吳岳擎、余晉拍第一場吻戲，還沒叫他們親就親下去了，常常需要提醒他們兩個「少一點」、「先不要」。余晉說第一次親也沒有想那麼多，感覺來了就對了，吳岳擎回應：「他的嘴唇很好親，觸感剛剛好，而且我會記住每個人身上的味道，他的味道是我喜歡的，這可能就是天生的吸引力吧。」吳岳擎也提到：「已經把畢生能撒嬌的絕活都放在角色身上。」
吳岳擎在第一集獻出最大的洗澡尺度。為此和余晉在拍攝前1個月便積極準備，吳岳擎表示：「有認真的重訓以及嚴格的飲食控制，只吃水煮雞胸、青菜跟地瓜，有空就會相約一起運動，也會互相鼓勵，拍洗澡戲前，我們還會幫對方『充血』讓身體線條更完美。」余晉補充說：「其實對於熱愛美食的我，是滿痛苦的，我一天只吃120克的碳水、140克的蛋白質，其他熱量都不吃，所幸我們都很有毅力，到後來也沒有什麼特別規範，自然而然就這樣維持到拍攝結束。」《我的牙想你》將於10月14日起每周五晚間8點更新，在LINE TV、CATCHPLAY+同步上線。