朴子市公共建設缺失涂建軒批吳品叡四年執政無能愧對市民

朴子市長候選人涂建軒今 (4) 日上午，在大鄉集會所預定地上召開記者會指出，朴子市長吳品叡執政 4 年，讓市民無感，朴子防汛倉庫、鐵支路公園、大鄉集會所、朴子殯儀館等工程全都有嚴重缺失。朴子市公所回應，所有的規範條件都是不容易的過程，很多建設不是可以立即完成的，就像中央執政總說建設至少要 10 年 20 年。

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涂建軒表示，防汛倉庫花費 930 萬完工，防汛倉庫設計規劃跟原先不同，原本應該要有門有圍牆，現在做起來只是一個遮雨棚。而鐵支路公園多次動工停工，造成市民運動不便利，況且完工後的公園幾乎雷同，吳品叡執政的市公所規劃能力與效率都嚴重不足。

涂建軒指出，大鄉集會所工程延宕四年，多次動工停工，公所行政效率明顯不足，辜負市民的期待。還有行政疏失，才導致大鄉集會所無法如期完工，第一次沒建照就發包給廠商，廠商等不到建照就提早解約，也讓市公所用公帑去賠償，浪費納稅人的錢。

涂建軒又說，朴子殯儀館沒建照，花 80 幾萬補建照，最重要的是殯儀館還是違建，浪費市民納稅錢。而這些零零總總的小型工程，代表著吳品叡沒有城市治理規劃市政的能力，不但執政無能也沒有行政效率。