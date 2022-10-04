朴子市公共建設缺失涂建軒批吳品叡四年執政無能愧對市民

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涂建軒表示，防汛倉庫花費930萬完工，防汛倉庫設計規劃跟原先不同，原本應該要有門有圍牆，現在做起來只是一個遮雨棚。而鐵支路公園多次動工停工，造成市民運動不便利，況且完工後的公園幾乎雷同，吳品叡執政的市公所規劃能力與效率都嚴重不足。
涂建軒指出，大鄉集會所工程延宕四年，多次動工停工，公所行政效率明顯不足，辜負市民的期待。還有行政疏失，才導致大鄉集會所無法如期完工，第一次沒建照就發包給廠商，廠商等不到建照就提早解約，也讓市公所用公帑去賠償，浪費納稅人的錢。
涂建軒又說，朴子殯儀館沒建照，花80幾萬補建照，最重要的是殯儀館還是違建，浪費市民納稅錢。而這些零零總總的小型工程，代表著吳品叡沒有城市治理規劃市政的能力，不但執政無能也沒有行政效率。
朴子市公所回應：「感謝市民的指教，代表他也看見每一個建設有多麽不容易，他所說的每一項建設，從爭取到經費到執行，要符合國家法規，要符合環境保護條件要符合，所有的規範條件都是不容易的過程，真的很感謝公所同仁們的不懈怠努力，在第一個4年就讓很多市民有感，很多建設他不是可以立即完成的，就像中央執政總說建設至少要10年20年，但朴子市公所4年就讓市民有感，我們不會說公所同仁效率不足，反而會更加感恩他們的付出。」