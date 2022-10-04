Xpark首次海外移展選台灣！帶你預習「2025年的海洋」
談到Xpark，第一個閃過腦海的想必是由天花板直通到地的超大水族箱吧，現在可能要顛覆你的印象了！這次，在Xpark將配合日本自古以來的傳統「藝術之秋」的季節，期間限定舉辦以藝術來呈現出塑膠垃圾帶來的海洋汙染問題「復刻未來．AI海洋名畫特展」，展區內帶大家提早預習「2025年的海洋」，將傳統浮世繪、印象畫等美術風格，加入海洋垃圾，帶出沉痛且急迫的議題：「這就是不久後，我們看到的大海。」今（4）日Xpark舉辦媒體搶先看，台灣橫浜八景島Xpark董事長荒川潤表示：「有感於海洋汙染等重大問題，希望藉由展覽能將愛護海洋的心傳達給社會各處。」搭上解封熱潮，荒川潤董事長誠摯表示：「日本迫不急待歡迎台灣人來，我們也想與台灣人一起愛護海洋環境。」還大秀中文說：「謝謝！」直喊愛台灣。
Xpark為首座日本進駐台灣的新都會型水生公園，從2020年暑假開幕至今一值受到各年齡層民眾大力支持，也正因如此，Xpark希望透過自身龐大影響力，做到生態保育，尤其是海洋保育的領頭羊。現在正好恰逢涼爽金秋，據悉日本人在秋天都會舉行大大小小的藝術鑑賞活動（當地稱為「藝術之秋」），Xpark期間限定舉辦「復刻未來．AI海洋名畫特展」，該展過去由日本橫浜八景島公司在仙台和東京舉辦過2次，首次「海外移展」就在台灣盛大開幕。
「復刻未來．AI海洋名畫特展」中含有2大展區，首先是由文森．梵谷、保羅・高更、喜多川歌麿、葛飾北斎、艾鐸・里歐、馬遠６位大師所描繪的海洋，將變成據說塑膠垃圾量將會超越魚類數量的2050年時樣貌的作品。值得一提的是，本區作品將運用「風格轉換」的AI先進技術重現各位大師的畫風與筆觸；此外本次特展最大亮點，AI技術再現了台灣西畫大師「陳澄波《濤聲》2050年版」，藉以讓觀賞者反思：「我們下一代孩子看到的大海將是這模樣嗎？」
除了AI復刻大師名畫，位於三樓還有囊括多位新銳插畫師作品的插畫展。Xpark與在台灣傳遞日本文化情報最為知名的雜誌《秋刀魚》攜手，推出「我們都住在地球上～Taiwan Chapter」插畫展，將由秋刀魚雜誌所選出的10名台灣優秀藝術家，以「地球環境問題」為主題來進行創作，以夢幻畫風關心著海洋保育議題。
第二區則是「化身水晶球的未來海洋」，該區陳列的水晶球不像是一般在高級禮品店看到，飄著雪花相當浪漫，展區中5個水晶球內漂浮的正是真正從海洋裡回收回來的塑膠碎屑，小小水晶球就代表著海洋，讓觀賞者一次看清深受塑膠微粒其害的5種生物，包括海月水母、大翅鯨、小丑魚、綠蠵龜、麥哲倫企鵝，喚醒人們保育生態的意識。
2022年10月首次進軍海外，將在台灣的Xpark盛大開展。Xpark董事長荒川潤、桃園市環保局局長呂理德特地到場參與這次開幕盛會，席中荒川潤董事長提到：「我認為我們有這樣的義務與責任推廣環境保護與海洋保護的活動，所以說有這樣的機緣，透過這個主題移到台灣辦展，我認為是非常難得的經驗。」呂理德局長也相當有感：「海洋沒有國界，全世界以海洋連通在一起，海洋的問題在日本碰到，在台灣同樣會碰到。」呼籲國人海洋環境保護不能等。
搭上台灣0+7解封在即，荒川潤董事長也相當興奮透露：「我們現在好不容易國境開放，我們Xpark也推出一系列活動等待著接待來自台灣的旅客。」荒川潤董事長也有感於台灣與日本相同之處，「大家都知道我們的關係這麼的友好，同時台灣與日本一樣都是屬於島國，那我們有同樣的環境，也期待跟台灣人一起思考相同環境議題，一起在這塊做出貢獻。」荒川潤董事長難掩與台灣接觸的興奮之情，訪談最後還以中文說出「謝謝」，期待解封後台灣人光臨日本。