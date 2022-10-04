疫後泰國九皇齋節盛大回歸　盼刺激普吉觀光經濟

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泰國華人聚集的地方如曼谷的中國城或泰國南部的合艾（Hat Yai）都會看到商家掛起上頭寫著齋的黃色小旗子，信徒會在齋節期間吃素並穿上白色的衣服和褲子。
而泰國規模最盛大也最出名的九皇齋節慶祝活動非普吉島莫屬，今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後普吉島九皇齋節舉辦規模最盛大的一次，2020年和2021年因為疫情都只能極小規模舉辦。今年疫情趨緩，九皇齋節再度盛大回歸，普吉人都非常期待且興奮。
九皇齋節在普吉島如何成為重要的節慶有非常多種說法，其中最廣為流傳的是在19世紀初大批中國人從中國福建到普吉島避開政治紛爭，其中一個戲班子的成員卻莫名染重病，因此戲班內的其他人決定吃齋9天並向九皇大帝祈福，後來生病的人奇蹟式康復，因此在每年農曆初一到初九吃齋並向九皇大帝祈福成了重要的傳統儀式。
九皇齋節是東南亞華人的道教節日，初一到初九期間，各大小宮廟會舉行過火、過橋和神明出巡儀式，過火和過橋儀式代表去除厄運。且信徒相信因為有神祇保佑，所以乩童過火的時候不會受到傷害。
普吉島九皇齋節最特別的在於神明出巡時，遊行隊伍中的乩童會在臉上穿過刀劍等尖銳物品，因為他們相信這是神明附體展現神威的一種方式。為期9天的節慶在初九晚上送神儀式後圓滿落幕。
在普吉一間宮廟擔任法師的陳天德（Nuttanon Pankong）告訴中央社記者，九皇齋節是普吉華人從小到大的重要節日，有消災解厄的作用，普吉人會吃素、誦經打坐、入廟參拜並穿上白衣白褲。過去2年因為疫情因素沒有舉行出巡遊行，今年可以舉辦遊行，信徒也可以到廟裡上香，大家都非常開心且興奮。
泰國觀光局普吉辦公室預計今年齋節期間將有8萬人次的國際觀光客，以及11萬人次的國內觀光客造訪普吉島，預期可以為普吉島帶來30億泰銖（約新台幣25億元）的觀光收入。（編輯：陳惠珍）1111004