增程更實用，Nissan Leaf 長程勁化版試駕

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作為電動車的先驅，Nissan Leaf自第一代銷售至今，全球累積銷量已超過60萬輛，累積行駛里程達210億公里，皆無發生電池重大事故，在歐洲的顧客滿意度達90%，建立起良好口碑；在台灣，也是購入門檻最低的進口電動車。
子彈形狀的外型設計，加上平整化底盤設計，創造僅0.28 Cd低風阻係數，搭配高挑車側腰身線條與雙色懸浮式車頂，展現科技與時尚感，有如子彈列車於道路上奔馳，新款Leaf在車頭部分換上了黑化V-motion水箱護罩，搭配懸浮迴力鏢造型日行燈，讓車頭造型更具運動感，同時也換上了全新廠徽；車尾部分，垂直切削的車尾下方線條，除在視覺上帶來俐落感，更可有效隔絕噪音，車頂也配有擾流尾翼，以利強化空力效應；而外觀上最為吸睛的則是全新設計的17吋六爪式鋁圈，造型是以電動馬達內部構造為發想，完全凸顯其電動車身分。
座艙中則大致維持原來設計，僅在前後座椅都增加了電熱功能，以增加冬天的乘坐舒適性；而Leaf不僅在售價上較多數電動車相對平易近人，在車內的陳設上也最貼近目前的多數市售車，駕駛Leaf會像是在駕駛新款的Tiida，沒有過多刻意營造科技感的設計，讓駕駛者不用再重新適應操作介面。空間部分，Leaf軸距為2,700mm，優於多數中型車款，因此有著算是充裕的乘坐空間，基本的行李廂容積也有435L可放置三組旅行箱，並可將後座椅背翻倒，擴充空間，以利放置更大型的行李。
本次試駕的Leaf長程勁化版，最大的亮點就是搭載容量達62kWh的電池模組，同時動力輸出也增加到214hp與340Nm，幾乎達到中型掀背鋼砲的水準，而以NEDC測試標準之續航力則可達463km，足敷大多數的是日常使用。而身為第一款量產的電動車，現行的第二代Leaf也是第一款配有e-Pedal油門、煞車整合功能的車款，透過放開油門踏板時，電能回收的阻力達到煞車效果，煞車效果最大可達0.2G，若能掌握好油門深淺與踩踏力度，多數行駛狀態下，幾乎可以用單一踏板控制車速，甚至是停車前的滑行減速都不用使用煞車踏板，這也是電動車的另一項駕駛便利性上的優勢。
而Leaf長程勁化版在動輸出提升後，開起來更有勁道與力量，加速真的很有開鋼砲車種的感覺，但Leaf長程勁化版終究是台訴求經濟節能的電動車，輪胎配置與懸吊設定上並非性能取向，輪胎抓地力不算好，懸吊似乎也較過去略微調軟，高速過彎穩定性似乎也稍稍不如小改款前，給予駕駛者的信心略有減少，也許購車後換組輪胎就可以獲得一些改善。
安全上，新Leaf標配有智慧型定速控制系統、防追撞緊急煞車系統、環景影像系統、主動循跡過彎輔助系統、車道離警示系統、車道偏離預防系統、盲點警示系統、後方車側警示、斜坡起步輔助系統等輔助系統，但未配置車輛巡航時置中行駛的車道維持系統，則略顯可惜。
整體來說，Nissan Leaf就是如其一開始原廠設定的初衷般平易近人，不需要花太多時間重新適應就可以輕鬆駕馭，本次導入的小改款車型，增加了續航力增加的長程勁化版，也可有效消除部分消費者對里程的焦慮感；如果您想要開始跨入電動車領域，又不想一口氣花太多錢與改變太多的駕駛習慣，Nissan Leaf就是最容易上手的選擇。
| 車型
| Nissan Leaf長程勁化版
| 長寬高(mm)
| 4,490x1,788x1,540
| 軸距(mm)
| 2,700
| 車重(kg)
| 1,729
| 動力型式
| 永磁同步馬達
| 最大馬力(hp/rpm)
| 214/4,600-5,800
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 34.68/500-4,000
| 電池容量
| 62kWh
| 續航力(NEDC測試標準)
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力桿
| 輪胎尺寸
| 215/50R17
| 建議售價
| 139.0