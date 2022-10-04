評朱立倫「拉韓卡侯」　林俊憲譏：國民黨如明朝末年

民進黨北北桃基參選人陳時中、林佳龍、鄭運鵬、蔡適應今（4）日於新北市合體，公開2050區域治理共同政見，以高度視野大格局，宣示首都圈共榮共好；另一方面，國民黨則也預計在11月於桃園舉行北北基桃造勢，惟力拚連任的新北市長侯友宜被問及是否出席並沒有明確承諾，侯友宜與國民黨主席朱立倫是否有矛盾，掀起極大關注，民進黨立委林俊憲晚間表示，朱立倫拉前高雄市長韓國瑜助選卡侯，朱侯之爭將上演，侯、朱與韓3人的微妙關係恐會成為一顆不定時炸彈。
林俊憲說，年底的大選中，侯友宜彷彿是個「超脫一切」的存在，身為國民黨最有實力的諸侯，其他縣市的選情卻彷彿跟他完全無關，似乎是想愛惜自己的羽毛，低調連任就好，然後再準備直攻總統大選。只不過2018年沒解決的問題丟到2022也不會自動消失，侯、朱與韓3人的微妙關係恐會成為一顆不定時炸彈。
林俊憲說，朱立倫最近找韓國瑜回來助選，因為年底是朱的背水一戰，只許成功不許失敗。國民黨打算在11月辦北部聯合造勢，若少了現任的侯友宜會十分奇怪，本以為他會毫不猶豫表態出席，卻還是用他一貫打太極的方式巧妙迴避，究竟他在顧慮什麼？原因恐怕還是韓國瑜。
林俊憲說，2018年的侯友宜因為始終巧妙地與韓國瑜保持距離，因此在接下來2年韓流的大起大落中沒受到什麼影響，卻也成為他被某些國民黨員非難的原因。沒想到朱立倫又把韓國瑜找回來，朱立倫會不知道兩人之間的芥蒂嗎？有韓沒有侯、有侯沒有韓，2個最有號召力的大將之中，顯然朱立倫已經做出選擇，朱侯之間的競爭大戲即將上演。
林俊憲說，侯友宜最近頻頻透過前後任市長的角度暗酸朱立倫，而朱立倫給侯友宜出了韓國瑜這麼一道難題。現在的國民黨就像明朝末年，朱立倫引韓國瑜入關想要打倒侯友宜， 但歷史上最後是入關的努爾哈赤贏得天下，朱立倫能否改寫歷史，就要看他的神機妙算。