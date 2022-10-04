耳順之年「耳不順」　中醫減緩耳鳴症

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台南市立醫院中醫部醫師趙念廷指出，上述患者自述在暈眩及嘔吐現象後，接下來2個月，又發現左耳似乎聽不太到低頻的聲音，有時還會出現忽大忽小的「沙~沙~」聲，或有蟬鳴般的「唧唧」聲。其實耳鳴的成因複雜，《醫學真經》中提到：「十二經脈，上終於耳，其陰陽諸經，適有交並。」可知耳朵與五臟六腑和十二經脈均有密切關聯。
治療耳鳴 中藥搭配針灸緩解
而在治療方面，趙念廷說明，因風熱侵襲、痰火上擾、腎精虧損或是脾胃虛弱…等皆有可能造成耳鳴。除了使用中藥，也建議可配合針灸以達更佳的療效，如耳朵周圍的耳門、聽宮、聽會、翳風等穴，以及遠處如中渚、合谷、風池，或是頭皮針等，都是臨床上常用的穴道和部位。
合併睡眠障礙 環境音助眠效果佳
耳鳴的患者也會合併出現如聽力損傷、耳悶脹感、睡眠障礙、情緒不佳等問題，尤其是睡眠障礙，在夜深人靜時，患者會覺得耳鳴聲大到影響睡眠，此時可嘗試播放輕音樂或利用其他些許的環境音，來遮蔽耳鳴聲以助眠，往往會有不錯的效果。
及早治療預後佳 飲食清淡、定期運動
趙念廷提醒，耳鳴患者應盡早接受治療，因隨著病情的進展，治療效果和預後會較差。而且飲食應清淡，避免油炸烤辣，以防積滯成痰阻礙氣血。此外，不少耳鳴和情緒壓力相關，建議可以養成運動的習慣，尋找適合自己的紓壓管道，治療才能事半功倍。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55259
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