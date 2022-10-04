藝術療育揭社會陰暗面　國內偏鄉學童無意間畫出「媽媽被性侵」

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陳欣婷表示，「藝術能讓孩子們宣洩內心的事，從中關心他、更支持他，這是很重要的互動過程，把訊息釋放出來，才有機會獲得相對應的資源，幫助他們跳脫。」該位曾眼睜睜看著媽媽被性侵的學童，後續陳欣婷便找上學校幫忙處理，進一步找社工或有關單位進場，藝術療育可傳達訊息，也可進行陪伴，療育者像是一座橋梁，用另一個溫婉的方式，支持弱勢的人，並找到正確的人、單位，搭建一座橋讓彼此對接，同時把愛傳達過去，進而找到安定的力量。」
而小朋友們一起進行藝術療育，彼此會產生共鳴並互相幫忙，形成同儕間的支持與力量。透過藝術作品，彼此了解彼此的家況，有的人家庭背景相似，便能形成共鳴，互助合作、互相扶持，曾有一位小朋友好幾天因生病未到學校上課，同學便紛紛報告師長，可能是家裡出事，不是只有身體不舒服這麼簡單，希望師長能協助了解並介入，後來才知道，該位小朋友因為嚴重蛀牙而連續高燒多天，但媽媽每天都在家，卻只讓他服用成藥，沒有足夠的醫療公衛知識，帶小朋友看醫師，這也是偏鄉的困境之一。
恰巧，東方社會表達事情較為隱晦、迂迴，而藝術，卻能藉此將蜿蜒迷離的小路，變成直直的大道，讓需要被幫助的人，認知自己的處境，學會勇敢表露內心的艱難，進而爭取更多資源，陳欣婷說，「透過藝術陪伴，想讓孩子們相信，這世界上是有人愛他們、在乎他們的，『除非你放棄自己，但我們是不會放棄你的』。希望孩子在藝術陪伴下，也能更有力量決定自己的命運。」
▲高雄那瑪夏部落【在深山中跳舞】感官舞蹈課程。
在台灣，藝術大多被視為賺錢技能 讓本質變了調
然而，在國內對於藝術的本質仍大多一知半解，陳欣婷提出了一個觀點，值得反思：「教科書上常談到，藝術是俯拾即是，一花一世界、一沙一天堂，處處都可以是藝術家的靈感泉源，然而，在台灣仍有不少人，學音樂、學繪畫，是為了未來能有一技之長，再更直白地說，培養一技之長，是為了上舞台演出，是為了賺錢。」賺錢一事，說來務實，事實上，卻讓藝術的本質變了調。
踏遍世界各國，擁有豐富策展經驗的陳欣婷亦表示，在歐美國家，藝術可謂一種日常涵養，曾長居於英國的陳欣婷，觀察到當地年輕人，信手拈來的是拉一曲小提琴，或即興創作一幅畫，對於藝術的收藏，更是從小培養品味、具獨到眼光，「他們學藝術不是為了上台表演，而是一種生活日常。台灣很多學生不是真心熱愛藝術，平時也很少去看表演，大多是因長輩的期望、工作的需要，在大環境迫不得已之下從事藝術，實為可惜。」
二戰時，藝術曾是讓歐洲國家 從憂鬱中恢復信心的關鍵
被歐洲樂評譽為「天使手指」的台灣鋼琴家陳瑞斌（Rueibin Chen）也同樣有感，「我曾在海外看牙醫，牙醫師提到，拔牙時不要放貝多芬的音樂，因為振奮人心、激發腎上腺素的樂曲，恐怕對拔牙不是一件好事。其實，就連一位牙醫師，都對音樂文化有著基本涵養。」維也納是陳瑞斌的第二個故鄉，他提到，二戰時期曾讓奧地利一度身陷憂鬱、沒信心，因此音樂家譜了許多現代常聽見，具有維也納風格、華爾滋的樂曲，人民的身心被樂曲一次一次撫慰，國家才逐漸恢復信心。
▲「天使手指」陳瑞斌（Rueibin Chen）在巴黎蒙馬特藝術特區，藝術家E.Satie的家屋前。
「藝術若只講求技術、功力，那有如機械，毫無溫度與情感，那是沒辦法享受的，更何以進行療育？」陳瑞斌談到，在歐洲，一場小型的音樂藝術節，現場只提供300個座位，卻有來自全國各地、四面八方不同國家的人，不惜熬夜排隊，塞滿現場，「這是他們對藝術文化的重視。」他還提到，甚至在歐洲國家，有關藝術文化的政策，不論哪個黨派成為執政黨，都不會因此改變政策，敬畏傳統、守護文化，培養紮實的藝術素養，或許，我們都該重新反思，藝術應是商業化的包裝，還是能藉以發揮利益眾生的目的？
▲被歐洲樂評譽為「天使手指」的鋼琴家陳瑞斌（Rueibin Chen）。
《童話綺想》陳瑞斌（Rueibin Chen） 鋼琴音樂會將於年11月15日（二）19:30於台北市中山堂中正廳、舉辦，2022年12月10日（六）19:30於台南市新營文化中心演藝廳舉辦，欲知詳情請至年代售票系統售票官網查詢。陳瑞斌粉絲專頁：https://www.facebook.com/rcpianist/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55222
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