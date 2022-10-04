黃少谷開計程車養家！愛妻「沒嫁豪門」不後悔　親吐心聲

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她透露，老公除了演藝圈的工作外，只要有空檔就去跑車，而且每天至少凌晨2、3點才願意收工回家，只為了給她和孩子更好的生活，而且還會怕她獨自照顧孩子太累，回來都會幫忙煮好三餐，「每次半夜我跟阿摸在房間睡著了，聽到外面剁菜開火的聲音，就知道老公又在為了我們到這麼晚都還沒休息。」
林采薇強調，自己是個幸運的孩子，金錢對她來說足夠就好，而目前兩人的努力全都是為了孩子，同時也反擊外界的批評，「但是精神上的富足！我想很多豪門的人可能都沒有我如此這般的富裕！」最後不忘對老公喊話，「老公謝謝你！你真的好辛苦～但是健康安全是最重要的喔！我跟阿摸好愛你唷。」
據了解，黃少谷是「五月天」怪獸的表弟，哥哥也是五月天專用技師，不過，黃少谷的演藝生涯卻一路下滑，為了追求音樂夢，自掏腰包砸錢做專輯，2016年隨著「強辯樂團」休團後就面臨百萬負債，沉寂多年後復出並努力跨足戲劇圈，但後來又受到疫情影響，演藝工作銳減。
不過，為了養活妻兒，黃少谷開始斜槓，從事服務業、上班族等等，如今花了半年時間，終於考到計程車職業駕照。日前就在臉書分享心境，「心想能做多少就做多少吧，我從來不覺得我是個高高在上的人，我跟大家一樣，需要生活！我們都是普通人！」對生活依舊非常積極樂觀。（編輯：詹鎰睿）