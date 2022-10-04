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黃少谷開計程車養家！愛妻「沒嫁豪門」不後悔　親吐心聲

▲黃少谷斜槓計程車載客，愛妻林采薇親吐心聲。（圖／翻攝自林采薇臉書）
▲黃少谷斜槓計程車載客，愛妻林采薇親吐心聲。（圖／翻攝自林采薇臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-04 21:59:502022-10-04 22:04:18

40歲的藝人黃少谷（黃牛），過去曾擔任「強辯樂團」主唱紅極一時，除了演藝圈工作以外，近日也成功考到職業駕照，成為一名計程車司機，努力賺錢養活1家3口，意外掀起網友熱議。對此，愛妻林采薇也發文親吐心聲，讓許多粉絲不捨和感動。

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曾是偶像團體「天氣女孩」一員的Yumi林采薇，今（４）日發文證實老公開計程車的消息，「因為演藝圈的工作收入的確不足夠我們給阿摸一個很好的生活，所以我們彼此都在努力著！」她坦言，過去曾因為外表形象，被外界認定她一定只會嫁給有錢人，不過幸好遇到黃少谷後，她才深刻知道，「遇到如此有肩膀如此負責任的另一半是多麼的不容易！」

她透露，老公除了演藝圈的工作外，只要有空檔就去跑車，而且每天至少凌晨2、3點才願意收工回家，只為了給她和孩子更好的生活，而且還會怕她獨自照顧孩子太累，回來都會幫忙煮好三餐，「每次半夜我跟阿摸在房間睡著了，聽到外面剁菜開火的聲音，就知道老公又在為了我們到這麼晚都還沒休息。」

▲黃少谷（左）與女友Yumi登記結婚。（圖／喜歡音樂提供）
▲林采薇慶幸自己能夠遇到黃少谷，分享對方為她做的一切努力。（圖／喜歡音樂提供）
林采薇強調，自己是個幸運的孩子，金錢對她來說足夠就好，而目前兩人的努力全都是為了孩子，同時也反擊外界的批評，「但是精神上的富足！我想很多豪門的人可能都沒有我如此這般的富裕！」最後不忘對老公喊話，「老公謝謝你！你真的好辛苦～但是健康安全是最重要的喔！我跟阿摸好愛你唷。」

▲黃少谷日前考到計程車職業駕照，開始載客，引起外界不小討論。（圖／翻攝自黃少谷臉書）
▲黃少谷日前考到計程車職業駕照，開始載客，引起外界不小討論。（圖／翻攝自黃少谷臉書）
據了解，黃少谷是「五月天」怪獸的表弟，哥哥也是五月天專用技師，不過，黃少谷的演藝生涯卻一路下滑，為了追求音樂夢，自掏腰包砸錢做專輯，2016年隨著「強辯樂團」休團後就面臨百萬負債，沉寂多年後復出並努力跨足戲劇圈，但後來又受到疫情影響，演藝工作銳減。

不過，為了養活妻兒，黃少谷開始斜槓，從事服務業、上班族等等，如今花了半年時間，終於考到計程車職業駕照。日前就在臉書分享心境，「心想能做多少就做多少吧，我從來不覺得我是個高高在上的人，我跟大家一樣，需要生活！我們都是普通人！」對生活依舊非常積極樂觀。（編輯：詹鎰睿）



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