促進巨噬細胞吞噬腫瘤　研發新式癌症免疫治療藥物

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國家衛生研究院生技與藥物研究所與中央研究院生物化學研究所共同組成的新藥研發團隊利用CD47-SIRPα axis作為標靶，成功開發新型強效口服用之小分子isoQC抑制劑，這類新型的isoQC抑制劑可以有效的抑制isoQC的酵素活性，進而減少腫瘤細胞表面上CD47與SIRPα的結合，增強巨噬細胞對癌細胞的吞噬作用進而達到治療癌症的效果，是適用多種癌症免疫治療的候選口服藥物。
CD47 為癌細胞躲避免疫系統關鍵
CD47是一種位於細胞表面的蛋白質，廣泛表現於正常細胞與癌細胞，當CD47與巨噬細胞表面的信號調節蛋白α （Signal regulatory protein α，SIRPα）結合，就會向巨噬細胞傳達「別吃我」的信號，用來當作一個免疫檢查點抑制巨噬細胞的吞噬作用。
在過去的研究發現CD47廣泛在各種癌細胞表面大量表現，因此也被認為是癌細胞躲避免疫系統的一個關鍵。而麩酸胺環化同工酶（glutaminyl cyclase isoenzyme，isoQC）是CD47與SIRPα結合的重要調節因子，因此透過調控isoQC的作用就可調節巨噬細胞對癌細胞的吞噬作用。
促進腫瘤吞噬效應 增加癌症治療效果
DBPR22998是由本研發團隊所開發的一個口服用的小分子isoQC抑制劑，已經證實對isoQC具有很強的抑制效果，並且在多種具有CD47高表現的腫瘤細胞株可以有效的抑制CD47與SIRPα-Fc蛋白質的相互作用。DBPR22998在人類monocyte-derived巨噬细胞中證實具有抗體依賴性細胞吞噬作用（antibody-dependent cellular phagocytosis）。在不同的固態腫瘤以及血液腫瘤動物模式實驗中證實DBPR22998與治療性抗體合併使用可以有效的增強抗腫瘤藥效。
目前對於DBPR22998所進行之研究尚屬臨床前試驗階段（pre-clinical stage），期待與國內外生技產業進行技術移轉或產學合作共同推動臨床試驗，進而帶動生技新藥產業的成長及國際競爭力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55261
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