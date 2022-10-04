▲ 「歐固德」集團資源助攻歐系加盟保修廠進行數位轉型

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華昇汽車老闆吳崇柔表示，在台北市汽修廠一級戰區-重慶北路已經開店四十多年，過去只靠老顧客口耳相傳，生意也還不錯，今年二月看好歐固德的技術與零配件後勤支援加入聯盟，在歐固德的建議協助下，開始經營網路google商家，幾個月下來累積舊客正面評價與鼓勵，還創造許多新客上門保修。
嘉義中埔開設清芳保修廠的老闆陳清保，早在多年前就開始使用關鍵字跟臉書進行網路行銷，但效果卻不明顯，加入歐固德後在專業行銷人員的建議下改變經營模式，google商家的瀏覽人次增加2倍，平均每個月都有4到5位的新客來廠保修。
歐固德聯盟營運長彭國雄表示，在關稅與外匯車的影響下，進口歐系車已經逐漸成為台灣市場主流，而且車主年齡層也越來越低，許多傳統汽車保修廠空有一身好功夫卻不知道如何吸引年輕車主，「歐固德進口車專修中心聯盟」為第一個協助進口車專修外廠店家做google地方商家以及數位行銷的聯盟，藉由裕隆集團資源的平行整合，積極說服店家在網路上公開正確、確實的汽車專修項目、設備、服務內容，幫助車主了解資訊，並且也讓車主可以在網路上搜尋資料、預約並進行評價，共同創造O2O價值迴圈。
歐固德(ALLGOOD) 進口車專修中心聯盟2022年成立已在全台結盟40家保修通路以及46家二手車商，定期抽訪加盟服務廠做技術評核，另外也開立歐系車相關保修修訓練課程，持續優化汽修廠的服務品質，更領先眾多獨立車廠，首創推出累計最高20萬元零件保固加值方案，期望能成為聯盟保修廠與歐系車主最堅強的後勤支援，讓車主持續擁有對歐系高階品牌的熱愛與忠誠；同時，也協助全台優秀的保修廠拓展客源。