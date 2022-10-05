Line Taxi迎三週年，推環保減碳尊榮服務「Line Taxi星選科技車」

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過去三年，Line Taxi用戶數與駕駛數皆翻倍成長，為創造差異化且更加優質的服務體驗，Line Taxi宣布將推出全新服務「Line Taxi 星選科技車」，嚴選高規格電動車，所有駕駛皆通過禮賓服務訓練，要打造五星級乘車體驗，堪稱計程車業界的豪華商務艙！第一波「Line Taxi 星選科技車」預計將派出40台Tesla車款於雙北地區搶先體驗。
Line Taxi執行長陳泰成表示：「團隊於今（2022）年初開始進行封閉測試，觀察到乘客對於電動車的選擇率、滿意度都很高。星選科技車不僅提供用戶更優質的服務選項，對電動車駕駛來說，也能獲得更好的收入、增加進入計程車市場的動機。我們希望在推動計程車產業創新的同時，也能帶動計程車產業朝減碳及永續發展的目標邁進，為乘客、駕駛、展業創造更多正向循環。」
Line Taxi三週年 挺過疫情 用戶數、合作駕駛數仍翻倍成長
Line Taxi自2019年上線以來，秉持「以科技改變叫車產業」的願景，在過去兩年疫情的挑戰下，無論是送蔬果，或支援星級美食外送，運用優越的技術開發能力、團隊小步快跑的敏捷思維，與照顧駕駛的不變初心，在過去兩年疫情艱困下，仍持續成長，創造佳績。目前Line Taxi用戶數已達280萬、合作駕駛達12,000位，與疫情這兩年之前相較，不僅翻倍成長，累積完成的行程，更已超過2,000萬趟次。
主打「商務艙」等級尊榮服務！「Line Taxi星選科技車」10/21起雙北乘客即可搶先體驗
Line Taxi持續關注市場趨勢與用戶需求，經訪談與數據觀察發現，92% 用戶期待期待再次搭到電動車，且高達99% 用戶期待能在行程中獲得貼心的服務體驗。為回應乘客心聲，Line Taxi宣布推出全新服務選項「Line Taxi星選科技車」，將優先採用電動車作為主要服務車款，首波40台電動車皆為Tesla，車內將提供瓶裝水、消毒酒精、充電插座等物品服務，並且每一位司機都經過審核後，再由Line聘請之專業形象顧問團隊，為「星選科技車」駕駛量身打造禮賓培訓，以提供最尊榮地服務品質；而在提升服務的同時，「Line Taxi星選科技車」定價僅是一般計程車的1.2倍，平均多花一杯飲料的價錢，就可以體驗商務艙等級的尊榮服務。Line Taxi星選科技車將於10月21日正式上線，首波服務範圍將以雙北為主。
「Line Taxi 星選科技車」禮賓訓練，讓每個目的地都是美好的開始！
Line Taxi「星選科技車」駕駛都須接受Line Taxi所安排的專業形象顧問團隊的特訓課程，從迎賓、起步、行駛、抵達、送客等五面向來細緻化服務體驗，並需通過最終考核才能上線，提供給乘客五星級服務體驗，讓乘客的每一趟行程賓至如歸。「Line Taxi星選科技車」禮賓服務，從乘客上車到下車，共分為五個階段：
- 迎賓：作為提升乘客好感度的起點，駕駛皆穿著Line Taxi車隊識別制服，並確保車內環境舒適、無異味噪音。於乘客上車時，以禮貌招呼建立良好的初次印象、主動協助顧客置放行李、進行防疫措施，並說出親切的迎賓語。
- 起步：先行探詢乘客的喜好與需求，包括詢問指定路線、確認背景音等乘車喜好，並主動提供進階服務，如充電、瓶裝水等。
- 行駛：行駛途中，以乘客的安全為第一考量。除了平穩駕駛，也需留意與乘客適切的互動，隨時聆聽並以禮回應乘客需求。對於拒絕、致歉、致謝、承諾等情境，透過情境模擬，能禮貌得體地的應對。
- 抵達：抵達目的地後，需確認車輛是否停靠在乘客方便下車的地點，並主動告知車資、付款方式、折扣優惠等。
- 送客：由駕駛協助行李歸還、提醒隨身物品，並真誠感謝顧客，完成評分與顧客紀錄，在小細節中傳達將以客為尊的態度，提供乘客最好體驗。
Line Taxi本次推出全新「Line Taxi星選科技車」服務，另一大主因是對應當前電動車發展趨勢，以及許多企業用戶越來越要求移動時的減碳軌跡，以達到全方面的減碳目標，過去三年已有固定合作的企業提出希望Line Taxi提供電動車作為移動工具，因此Line Taxi在看見商機與趨勢下決定以電動車為主要服務車款，初期雖以Tesla為主，但原則上在汽車品牌上並不會設限，任何品牌電動車皆可加入「Line Taxi星選科技車」的行列，未來也會持續以滾動評估營業狀況，逐步擴展車輛數與服務區務範圍，對於「Line Taxi星選科技車」的未來中滿信心。