Line Converge 2022年度記者會，發表事業佈局與全新服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
Line台灣執行長陳立人闡述Line從驅動人才永續、落實數位治理、建構社會韌性三面向推動永續發展，宣布年度資安宣導活動「投資航海冒險家」於今日起跑，亦邀請到韓國Line NEXT揭露全球 NFT 交易平台－DOSI的發展進度，並公布首波合作的IP、品牌與NFT，DOSI 的上線宣告Line正式跨入 Web3；此外，Line Bank取得兼營產險業務核准，預告將切入車險業務；在 OMO 領域，Line Taxi 針對減碳以綠能電動車推出「Line TAXI星選科技車」服務；今日，Line亦宣布在通訊軟體中推出「Line發票管家」服務；在電商領域上則結合社群優勢，預告將在Line購物中推出拼團功能。今年的記者會，Line強調將以「用戶需求」為核心不斷追求創新，為台灣用戶實踐更多元便利的數位生活。
驅動人才永續，為台灣培育年輕世代的數位人才
Line持續招募電商、數據應用、Web3領域人才，亦重視人才的多元與個人化差異，在工作的時間與場域給予同仁更大的自由，並提供多元學習管道以拓展能力。2022年10月起，Line正式啟動 Line Changer Program，讓同仁可申請短暫輪調到其他部門，學習跨領域的專業知識，在鼓勵勇敢翻轉開創新思維下，達到人才永續成長，期望為台灣科技生態系帶來更多能量。
同時，Line將培育的資源拓展至校園，每年透過「Line TECH FRESH技術新星人才計劃」的實習機會，協助資訊科技相關背景的學子接軌業界；亦透過「Line FRESH 校園競賽」讓學生運用Line的資源為地方商圈提出創新的數位解決方案。今年，全新一屆的競賽以「責任消費」為題，預計2023年1月進行決選，可望透過Line生態圈中豐富的資源與年輕世代創意激盪，迸出創新永續解方。
落實數位治理，挹注資源打擊網路犯罪議題
對於社群網路服務伴隨而來的犯罪議題，Line也積極承擔數位治理的責任，持續挹注平台資源，攜手各界夥伴合作。在兒少網安議題上，Line長期與 iWIN網路內容防護機構合作，自2020年以來累計執行93場校園和實體宣導活動。為抑制網路上層出不窮的錯假訊息，自2019年啟動「Line數位當責計劃」以來，已挹注1.44億的經費；今年起將與政大、屏科大等高教單位合作，以數位素養與媒體識讀為主題開發教材，培育相關師資和合作大學課程。
面對近年猖獗的網路金融詐欺，Line不斷優化服務機制，加快偽冒帳號的檢舉處理速度；今天也正式宣布開跑年度資安宣導活動，以「投資航海冒險家」為主題，透過Line台灣官方帳號「Line台灣-再Line一下」的互動遊戲，讓大眾以沉浸式體驗，了解常見詐騙案例與手法，成功闖關還能獲得一組由插畫家鼻妹創作、能在各種詐騙情境喝斥歹徒的貼圖！活動
*更多資訊詳見：https://lin.ee/VDuP94u/newf
建構社會韌性，支持公益、校園、中小企業數位轉型
Line做為全台用戶重要的社群連結管道，持續關注社會需求，投入資源支持公益、校園、中小企業，協助數位轉型以建構社會韌性。在公益面向，Line長期與台灣血液基金會合作，今首次公佈五輛Line FRIENDS主題限定捐血車從2020年3月至今年6月30日的募血成績：總共完成超過2千場募血任務，募得超過28.8萬袋血，在「愛捐血」官方帳號中有37%好友為33歲以下年輕族群，成功運用數位行銷工具吸引年輕世代關注捐血。
同時，Line也關注教育產業的數位轉型，今年五月推出「Line 官方帳號數位校園計畫」，不僅提供學校和教育工作者優惠的「教育方案」，也提供教學資源協助教師快速上手數位工具，促進更完整的線上親師生協作和溝通。
對於中小企業，Line今年五月啟動「數位啟點學堂」，特別協助餐飲、零售、小型的醫療診所、美容美髮四種產業，超過百萬個中小店家建置完善的數位平台，強化經營韌性。此外，自2021年開始啟動的「Line中小型店家數位轉型應援計畫」，累計已有400間店家申請輔助；第二屆將於今年10月11日開始接受報名，Line計畫再輔導400家中小店家數位接軌。
圍繞「用戶需求」追求創新，打造便利數位生活
Line以「用戶需求」為核心不斷追求創新，從通訊軟體開展多元服務至內容娛樂、金融科技、OMO、電商等領域，並以平台資源支持產業生態圈。其中，在深耕內容產業上，陳立人以 Line Today 與 Line TV 為例，說明團隊不只探索新的內容題材、格式與服務型態，同時運用平台資源支持內容創作、發展、行銷，讓用戶透過各種入口接觸更多元的內容。
【Line Today】將推電影／追劇聲量榜，與付費內容服務
Line Today自2016年上線至今已與超過600家內容夥伴建立正式的商業授權合作。在強化多元內容類型的目標下，深度經營娛樂內容入口，為了方便大眾查找、討論、交流各種娛樂內容，今年9月推出戲劇評分、評論功能，10月起更將陸續推出「電影聲量榜」和「追劇聲量榜」，涵蓋國內外電影、影集與節目，透過影視策展、幕後故事、網友評價、追劇投票、藝人專題、映後直播等，為觀眾創造一個討論娛樂影視作品的最佳聚集地。此外，Line Today也將開啟付費內容的服務，今年第四季將與讀墨合作銷售電子書，明年第一季與博斯開啟運動賽事的付費內容，未來持續擴大內容合作的廣度與形式，服務更多的用戶需求與更多的內容夥伴。
【Line TV】3部全新原創作品輪番登場，新增智慧電視免費方案，提供大螢幕追劇體驗
Line TV持續推出各種類型的原創作品，今年播出的《極島森林》、《紳士任務》都大獲好評，接下來還有3部全新作品將陸續登場，包含10月8日正式開播的《歡迎光臨-等你來家1》，由林美秀、玖壹壹、動力火車、范少勳一起經營澎湖群島「員貝嶼」的旅宿，與當地居民一起社區改造；帶動台灣BL劇熱潮的《HIStory》系列第五季《遇見未來的你》也將於第四季開播。同時，Line TV將與華視合作於明年開拍全新戲劇《華麗計程車行》，該劇改編自聯合文學出版的同名小說，從車行運將的視角詮釋台灣一九七Ｏ年代的社會背景，勢必將再引起全新風潮。
為讓更多用戶享受大銀幕追劇的體驗，自10月15日起，Line TV將提供一般會員於智慧型電視上免費觀看有廣告的720P精彩節目，付費會員則可觀賞更多高清的VIP專屬內容，後續也將陸續支援Android TV、Apple TV、與Samsung TV，讓用戶從手機、平板、電腦到電視，隨處享受Line TV。
【NFT交易平台DOSI】DOSI Beta版已上線，即將啟動Line元宇宙生態圈
隨著區塊鏈技術越趨成熟，全球逐步邁向Web3時代，Line從2018年起投入區塊鏈技術發展，為讓用戶享有更平易近人的NFT體驗，開發NFT 交易平台 – DOSI，目標成為虛擬世界中匯聚全球創作者、企業品牌與粉絲的大都會。
DOSI Beta版已於9月13日於台灣和全球180個國家同步上線，支援9種語言，包含繁體中文。為加速NFT普及化，DOSI簡化了註冊流程，支援社群帳號登入和便利多元的支付方式；同時，也提供NFT製作與行銷協助，方便企業與品牌在「DOSI Store」開設品牌商店販售自家NFT，並建立社群和會員制方案。DOSI提供獨有的「DOSI Citizen」NFT會員制，用戶只要註冊DOSI Wallet並以社群帳號登入，即可獲得一枚專屬PFP（頭像）NFT並成為「DOSI Citizen」的一員。透過購買NFT或邀請朋友加入，就可依據會員貢獻程度，獲得相對應的「DON」積分獎勵，藉此鼓勵用戶發揮社群精神，促進DOSI生態圈成長茁壯。
DOSI不只推出以熱門內容打造的NFT系列，今年底更將發行Avatar的NFT項目－AlphaCrewz，為持有者打造獨特的虛擬化身，可暢行在即將啟用的Line元宇宙生態圈。DOSI正式版將於今年上線，為全民開啟通往Web3新時代的大門；Line亦將為所有領域的創作者賦予能量，讓內容產業、遊戲產業、娛樂、電商、音樂、時尚等創作者和行銷人，都能在 Line 提供的基礎設施上創造價值。
【Line Bank】已取得兼營產險業務核准，預告將切入車險業務
Line Bank 已取得金管會許可兼營財產保險代理業務，並於今日首度分享網路投保市場的洞察。後疫情時代民眾對零接觸的網路投保接受度提升，投保金額成長，因此Line Bank鎖定「選項太多」、「流程太長」、「聯繫不易」三大痛點，預告Line Bank網路投保服務將聚焦「客戶導向」、「簡化流程」、「智能通報」三個方向，來優化用戶體驗流程，搶攻汽機車保險業務市場。此外，為了應對金融詐騙，Line Bank 規劃將攜手165反詐騙諮詢專線進行反詐騙聯防，未來不但隨時更新詐騙樣態，也預計建置人頭帳戶模型，全面偵測詐騙交易。Line Bank 透過多元通路宣導用戶提高防詐意識，以24x7不間斷交易監控來監控帳戶交易安全，若偵測到異常交易樣態時亦會即時通知。Line Bank 於2021年開業時，即成為台灣金融業領先導入 FDS欺詐偵測系統的銀行。
＊更多資訊詳見：https://linecorp.com/zh-hant/pr/news/zh-hant/2022/4364
【Line Taxi】回應用戶減碳心聲，以綠能電動車推出「Line Taxi星選科技車」服務
Line Taxi上線三週年，已擁有280萬用戶，超過12,000位駕駛，完成2,000多萬趟行程。透過用戶訪談與數據觀察，Line Taxi發現有92%的用戶期待重複搭乘綠能電動車，有高達99% 用戶期待每一趟行程都有貼心的服務體驗。為了回應用戶心聲，Line Taxi宣布將於10月21日推出全新服務選項「Line Taxi 星選科技車」，不只一律挑選高規格車輛，優先採用綠能電動車，且與國內知名的形象管理顧問合作，提供司機專業禮賓訓練以維持高規格服務品質。「Line Taxi 星選科技車」上線後，首波40台皆為Tesla，期待帶動計程車產業減碳及永續發展。
＊更多資訊詳見：https://linecorp.com/zh-hant/pr/news/zh-hant/2022/4360
【Line 通訊軟體】Line發票管家今日上線，預告2023上半年推出Line社群即時語音群聊
關注台灣社會與用戶需求，Line於今年9月18日台東地震時，首次啟動危難時刻的「安全通報」功能。依據內部數據統計，地震期間共有多達1,500萬用戶藉此關注親友的通報狀態。另外，為促進更便利的數位生活，今日正式推出「Line發票管家」服務，讓用戶輕鬆整理雲端發票，自動對獎，聰明管理消費支出。在社群體驗上，「Line 社群」將於2023年上半年推出「即時語音群聊」功能，支援多人同時雙向交流，主持人與聽眾總人數可容納10,000人，為社群體驗增添互動樂趣。
＊更多資訊詳見：https://linecorp.com/zh-hant/pr/news/zh-hant/2022/4361
【Line 電商事業】發展Social Commerce，Line禮物「群組送禮」、Line購物「拼團」功能將上線
Line電商事業經過四年發展，已累積超過800億交易量，共有2,200家夥伴加入Line電商生態圈。近年，Line以全台2100萬用戶為基礎發展Social Commerce，提供創新好玩的社群購物體驗。其一，「Line禮物」將於11月底推出「Line禮物群組送禮」功能，設定收禮人數後便可一鍵將選購好的禮物分享到Line群組；其二，近期Line購物直播正式推出「直播大廳」，方便用戶一覽所有購物直播節目時間表。第三，Line將台灣作為首發市場，預告在10月25日首度推出Line購物「拼團」功能，不論是熟悉親友或陌生網友，兩兩成團，即時享有團購優惠。
＊更多資訊詳見：https://linecorp.com/zh-hant/pr/news/zh-hant/2022/4363
【Line社群／Line VOOM】迎接全民創作時代，Line VOOM預告全民影音創作功能即將推出
為讓用戶享有豐富的優質內容與社群體驗，Line持續經營「Line社群」與「Line VOOM」兩大社群媒體服務。Line社群於2020年推出以來，至今月活躍社群數高達26萬，前五大熱門類別依序為：電競、團體組織、美食、娛樂、學習。而短影音內容平台Line VOOM繼去年轉型後，集結超過1,700位創作客，影音播放數成長106%，影音播放時間成長103%，以喜劇、美食烹飪、時尚風格、舞蹈、旅遊等5大內容最受歡迎；Line VOOM不只提供Line生態圈行銷資源與最友善的分潤機制，也持續優化服務體驗與影音創作工具。今天正式推出「全螢幕直式觀影體驗」，以瀑布流呈現不間斷播放熱門長短影音，並將於2023 年1月推出「全民影音創作功能」，只要10秒鐘即可在Line VOOM打造創意短影音，剪輯配樂、貼圖裝飾一次搞定，邁向全民創作時代。
【Line 貼圖】Line貼圖超值方案帶動中小創作者銷售巨幅成長
Line貼圖在台發展邁入第11年，至今已培育了77萬位台灣創作者，並創造900多萬組豐富獨特的貼圖作品。去年在台推出的「Line貼圖超值方案」廣獲喜愛，吸引高達六成的女性訂閱用戶，並以20-29歲年輕世代為主要訂閱族群；超值方案也為創作者帶來額外分潤收入，據統計前5大創作者年平均增加762萬日幣，可愛療癒的「胖鯊魚鯊西米」貼圖銷售更年增5倍，總傳送量達2.6億次。為讓更多人加入創作行列，Line今年第四季即將推出創作教學節目「創DRAW大小室」。同時，貼圖創作大賽「第三屆放手去DRAW」也將於年底正式開跑，邀請所有喜愛創作的朋友踴躍投稿，Line期待透過長期耕耘培育，帶領台灣IP走向國際舞台。
＊更多資訊詳見：https://linecorp.com/zh-hant/pr/news/zh-hant/2022/4359