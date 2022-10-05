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3友邦ICAO年會發聲　籲讓台灣有意義參與

▲貝里斯、史瓦帝尼王國與吐瓦魯3友邦今天在國際民航組織年會上為台灣發聲，呼籲讓台灣有意義參與ICAO各項會議與活動。資料照。（圖／翻攝自 ICAO 官網）
▲貝里斯、史瓦帝尼王國與吐瓦魯3友邦今天在國際民航組織年會上為台灣發聲，呼籲讓台灣有意義參與ICAO各項會議與活動。資料照。（圖／翻攝自 ICAO 官網）

中央社

2022-10-05 09:06:57

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）貝里斯、史瓦帝尼王國與吐瓦魯3友邦今天在國際民航組織（ICAO）年會上為台灣發聲，呼籲讓台灣有意義參與ICAO各項會議與活動。

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ICAO年會9月27日起在加拿大蒙特婁召開，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首場大會，今年大會主旨是「重新連結世界」（Reconnecting the world）。

貝里斯藍色經濟暨民航部部長培瑞斯（Andre Perez）今天在會上發言指出，鑑於議題在重新連結世界，貝里斯意識到空中旅行與飛航情報區域的重要性，例如台北飛航情報區在與世界連結的重要性。

他指出，貝里斯政府深信台北飛航情報區的重要，因此與國際夥伴共同呼籲中華民國台灣應有機會有意義參與ICAO，「攜手合作，飛航領域才能達到最好」。

史瓦帝尼王國公共工程暨運輸部部長恩端兌（Ndlaluhlaza Ndwandwe）表示，民航應具包容性。史瓦帝尼認為監管關鍵空域的國際民航利益相關方都應納入。ICAO的倡議是「不遺漏任何國家」，卻持續拒絕關鍵利益相關方參與活動。

他指出，當危及生命安全時，飛安不應有政治動機，這也是為何各國持續參與這類會議，以設法改善飛航標準與做法。鑑於「重新連結世界」的主旨，本著包容原則，史瓦帝尼呼籲讓台灣有意義參與ICAO會議、活動與機制。

吐瓦魯常駐聯合國代表團副常代西歐斯（Taniela Siose）發言指出，雖是小國，吐瓦魯急須ICAO的協助，以及與澳洲、紐西蘭與台灣等的外交合作，以確保吐瓦魯民航業符合標準並呈現吐瓦魯之美。

他指出，身為ICAO新成員，吐瓦魯完全支持所有國家充分參與ICAO大會，這完全符合ICAO「重新連結世界」的主題。吐瓦魯希望ICAO能讓台灣以主權國家身分參與所有論壇與會議。（編輯：馮昭）1111005

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