多囊腎易誘發高血壓與泌尿道結石　併發症未妥善控制恐加速洗腎

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東元綜合醫院腎臟科林青陽主任表示，多囊腎是基因遺傳疾病，如果父母親有1位確診，孩子就會有50%風險有同樣疾病，多囊腎發病後，腎臟會不斷長出大小不一水泡，導致患者血管受到水泡壓迫，引起血壓逐漸升高；在水泡阻礙下，還會影響患者腎臟功能，讓尿液容易濃稠，增加泌尿道結石與感染風險。假如高血壓不積極控制；或是腎臟因泌尿道感染導致病菌入侵，都會在多囊腎上加重額外傷害，讓腎功能下降速度加快。
林青陽主任指出，目前已經有可以精準抑制病程發展的多囊腎口服藥物，只要病患按照醫師指示規律服藥，同時配合一個月回診一次，檢查血壓、腎功能、尿液等，讓醫生能夠有判斷病情依據，並長時間保持良好生活習慣與醫療，就有很大機會能延後多囊腎洗腎時間點，不論是陪伴小孩成長或是未完成人生計畫，都可以有更好的安排。
配合醫生定期回診規律用藥 爭取更多人生美好時光
林青陽主任也強調，多囊腎患者最重要目標，就是推遲洗腎時間點。因為，一旦進入洗腎階段，病患每週至少要洗腎3次，每次約要4個小時，生活品質大受影響，並且身體其他器官功能也容易退化。因此，除了規律服藥以外，健康生活習慣也非常重要。
林青陽主任提醒，多囊腎高風險族群，能越早檢查越好，如果父母是多囊腎患者或正在接受洗腎，一定要及早就醫檢查自己有無多囊腎病兆。若確診也切莫過於恐慌，及時治療與維持良好生活習慣，就越能為自己爭取時間，在醫生與自己的積極努力下，一定能爭取到更多美好人生時光。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55337
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