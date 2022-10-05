巴西總統選舉第2輪　政治人物黨派紛紛表態

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連任成功的新黨籍米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）州長傑馬（Romeu Zema）和自由黨籍里約熱內盧州州長卡斯楚（Cláudio Cstro）上午宣布支波索納洛。
波索納洛也爭取到在2日試圖連任失敗的巴西民社黨籍聖保羅州長賈西亞（Rodrigo Garcia）支持。
首輪投票得票率第4的總統候選人葛梅斯（Ciro Gomes）所屬的勞工黨下午宣布支持魯拉後，葛梅斯也發布影片表示支持政黨的決定，但強調如果魯拉當選，他不會成為新政府的一員。
2020年與波索納洛決裂而離開政府的前司法部長莫羅（Sergio Moro）今天在社群媒體宣布支持波索納洛。莫羅是審判國營巴西石油公司（Petrobrás）貪腐案、讓魯拉在2018年入獄的主要一審法官，在今年選舉中當選參議員。
莫羅在社群媒體寫道：「魯拉政府標誌民主的腐敗，所以他不是（最好的）選舉選擇。（所以）為反對工黨的權力計畫，我宣布在第2輪支持波索納洛。」
首輪投票得票率第3的民運黨總統候選人泰貝特（Simone Tebet）在首輪計票後即表示，將等候支持她競選的聯盟陣營黨派的立場，之後再宣布她在第2輪的決定。
除了民運黨，組成聯盟陣營的還有巴西民運黨和公民黨。公民黨已宣布支持魯拉；巴西民運黨今天開會決定保持中立，開放黨員自行決定支持魯拉或波索納洛。
魯拉競選團隊昨天開會決定將第2輪的宣傳造勢活動集中在巴西東南部，特別是米納斯吉拉斯州，以確保首輪獲得的優勢不會消失。
魯拉競選團隊成員認為，魯拉在巴西最大票倉聖保羅州和米納斯吉拉斯州獲得票數低於預期，是將選舉推進第2輪的決定性因素。
現在，預料與魯拉搭檔的副總統候選人、巴西社會黨籍前聖保羅州長奧克明（Geraldo Alckmin）將採取行動，加強聖保羅州內地的宣傳造勢活動，試圖扭轉波索納洛在該州的優勢。
波索納洛競選團隊指出，現任總統在第2輪的競選活動也將集中於東南部，特別是聖保羅、里約熱內盧和米納斯吉拉斯3州。（編輯：馮昭）1111005