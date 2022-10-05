商務/自用都愛，歷代最聰明的福斯商旅新世代Multivan 10/13發表

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提到商務車Multivan絕對是該級距代表性車款，新世代車型已於2021年6月登場，國內方面日前台灣福斯商旅則預告新Multivan將於10/13發表。
有別於以往新Multivan在注入品牌家族最新設計元素後，新Multivan有著跳脫以往商用車方正線條，圓潤的樣貌讓Multivan更趨近於MPV感受，而車側鈑件折線與LED尾燈也讓Multivan顯得更為活潑。而此轉變相信在固有商務市場，能吸引更多自用MPV消費者的青睞。
除了外型的轉變，新Multivan座艙也進行大幅進化，數位儀表與10吋中控螢幕，營造科技氛圍，此外排檔桿也改為電子線傳式。空間方面新Multivan多功能桌改為方形設計，而全新軌道設計能讓多功能桌在後座鉗後移動，甚至還能移至前座使用。座椅部分依舊採七人座設定，其中第二排依舊能180度轉向，並改善拆卸部分讓使用更為快速方便，而第三排則改為三張獨立座椅，讓空間機能變化與物品擺放更靈活，進而提供最大4,053公升置物容積。
科技配備部分，Multivan配備IQ.Drive系統，具有0～210km/h作動的ACC主動式固定車距巡航與車道維持系統，亦配置Travel Assist智慧車陣穿梭系統。至於車型動力，目前國內預計會提供204hp馬力的2.0升車型。