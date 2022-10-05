秋季保養免花大錢　小資醫美療程驅黑、改善膚況

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醫美診所主治醫師陳明如表示，如果想讓肌膚維持最佳狀態，其實一年四季都應做足防曬，長期暴露在紫外線下，易加速老化、細紋生成，甚至會刺激基底層中的黑色素細胞，長出褐色曬斑，置之不理顏色會越來越深，也可能演變成老人斑，如果肌膚已浮現斑點，就可採用非侵入式的皮秒雷射、脈衝光治療。
皮秒雷射
雷射治療的新技術，一般常見的醫美雷射儀器如淨膚雷射，每擊出一發在肌膚上的作用時間，是以奈秒(nanosecond)計算，而皮秒雷射則擊發的時間單位則是比奈秒更短的皮秒(picosecond)，能快速作用在肌膚上、減少熱傷害。
而皮秒的主要功效，是透過調整不同波長的雷射能量，改善黑色素衍生的肌膚問題，像是黑色素沉澱、膚色不均、痘疤、深淺層斑點…等等，因此也有不少愛美人士固定施打皮秒作為日常保養。
脈衝光
是一種高能量光能，可針對不同肌膚問題，搭配適合的濾鏡改善膚況，如深淺層斑點、泛紅和血管絲，因為相對療程相對溫和、施做後可正常上妝，成為大學生、小資族們初次嘗試醫美的不敗療程之一。
避免雷射反黑 術後保養少不了
醫美診所主治醫師顏嘉容指出，皮秒及脈衝光施做後，最令愛美人士擔心的就是「反黑」，這和個人體質、醫師技術及術後照顧息息相關，除了讓身體自然代謝外，術後因皮膚較脆弱敏感，應加強保濕、防曬，術後1週內需避免使用
去角質、酸類及抗老抗皺等美白、刺激性產品，此外，選擇經驗豐富的專業醫師也是擁有良好、安全療效的關鍵。
▲醫美診所主治醫師顏嘉容針對愛美人士需求提出療程建議。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55341
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