▲ 「壯遊」自定義！Kia Stinger 3.3 GT AWD 以從容二字詮釋

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車高恰巧 1.4 米的 Stinger，在此休旅世代盛行的道路上，顯得格外的低矮流線，搭配超過 4.8 米的車長與罕見的身影，從北至南的高速公路上，Stinger始終是眾人焦點，無論是好奇或是欣賞，看在握著方向盤的我眼裡，自然是以對自身的稱羨看待，畢竟以 250 萬內的售價換得與千萬超跑平起平坐的目光數量，怎麼想都會以正面思考。
但讓駕駛眼角上揚的，更是那久違的大排氣量引擎與生俱來的澎湃與從容，3.3升雙渦輪增加 V6 汽油引擎除了運轉精緻度讓人無從挑惕外，366ps 最大馬力與 52kgm 峰值扭力所給予的滿足，並非那榨至極限的緊繃熱血，而是那隨踩隨有、不用刻意切換動力模式、降低檔位所換得的游刃有餘，且低至 1300rpm 就能喚醒的最大扭力，幾乎從起步加速開始，一踩油門後就隨伺在側，逢車超車、高速巡航就像是天賦般的自然輕鬆，再配上低鳴渾厚的排氣聲浪，讓這約三百公里的高速公路移動過程，就像一盤色香味俱全的佳餚般，讓人無所挑惕。
空間機能，或許從來不是 Stinger 擺在前頭與消費者溝通的重點，但受惠於超過 2.9 米的軸距長度，無論前後座乘客都可以獲得出色的縱向空間，且透過適切地座著點安排，頭部也不顯侷促，頂多是因四輪驅動（3.3 GT AWD 車型）的或後輪驅動（2.0 車型）的需求，讓後後座底版的中央隆起較大，若真有第五人乘坐，或許腿部舒適度不見得可以應付長途旅途的要求。
智慧駕駛輔助達 Level 2 等級的 DRIVE WiSE 系統，自然也是 Stinger 降低長途駕馭對於駕駛體力與精神負擔的關鍵，從 SCC 全速域智慧巡航控制系統到 LFA 進階型車道維持輔助系統的作動，在車速的維持、車距的保持與車道置中的控制皆相當成熟細膩，唯一就是對於駕駛掌握方向盤的感應較低，明明雙手標準的握著方向盤，但系統仍常出現未緊握方向盤的警示，需要較出力的扯動方向盤才能讓電腦感受到人為操作的力道，絕對是打擾駕駛過程的缺點。
雖然身為品牌的頂級性能旗艦轎跑，但 Stinger 3.3 GT AWD 憑藉著出色的懸吊設定與四輪驅動系統，多了面對不佳路況的從容以能力以外，縱使在出遊時遭遇台南安平漁光島非鋪裝道路，仍能保有可圈可點的乘坐舒適度，更讓整體行車品質表現高分，亦是讓此趟壯遊更能深植記憶的加分特點。
雖然並非初次試駕 Stinger 3.3 GT AWD 車型，但此次非一天試駕行程，而是透過佐以長途旅遊的相伴，讓Stinger 3.3 GT AWD的優點完全展露，從動力面的渾厚與飽滿，到舒適配備與科技配備的滿載，以及空間機能的足夠，都是加添此次旅行樂趣的關鍵，更是讓壯遊二字在 Stinger 3.3 GT AWD 與台灣道路的重新詮釋下，找到箇中嶄新的樂趣。