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「壯遊」自定義！Kia Stinger 3.3 GT AWD 以從容二字詮釋

▲ 「壯遊」自定義！Kia Stinger 3.3 GT AWD 以從容二字詮釋
▲ 「壯遊」自定義！Kia Stinger 3.3 GT AWD 以從容二字詮釋

2GameSome - 有車賞

2022-10-05 10:55:00

從南至北不到 400 公里，拼一點24 耐環島也沒問題的台灣，義大利文中Gran Turismo 壯遊若移植至此，距離早已不是重點，如何在長途旅行時保持從容不迫姿態，或許才是在此美麗島嶼重新演繹壯遊的另種合宜態度。駕著融有 GT 之意的 Kia 品牌旗艦轎跑 Stinger 3.3 GT AWD，在三天兩夜的台北—台南小旅行中，對於壯遊的意境，有了全新的領悟。

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2023 年式 Kia Stinger 3.3 GT AWD 售價為 235.9 萬元。
2023 年式 Kia Stinger 3.3 GT AWD 售價為 235.9 萬元。
車高恰巧 1.4 米的 Stinger，在此休旅世代盛行的道路上，顯得格外的低矮流線，搭配超過 4.8 米的車長與罕見的身影，從北至南的高速公路上，Stinger始終是眾人焦點，無論是好奇或是欣賞，看在握著方向盤的我眼裡，自然是以對自身的稱羨看待，畢竟以 250 萬內的售價換得與千萬超跑平起平坐的目光數量，怎麼想都會以正面思考。

配備雙投射式 LED 頭燈，含水平自動調整、車速動態轉向輔助照明、自動啓閉功能。
配備雙投射式 LED 頭燈，含水平自動調整、車速動態轉向輔助照明、自動啓閉功能。
新式品牌廠徽。
新式品牌廠徽。
虎式造型水箱護罩為車頭最大設計特色。
虎式造型水箱護罩為車頭最大設計特色。
配備 19 吋輪圈，輪胎規格為前 225/40R19、後 255/35R19。
配備 19 吋輪圈，輪胎規格為前 225/40R19、後 255/35R19。
時興的左右貫穿式尾燈。
時興的左右貫穿式尾燈。
左右四出式排氣尾管。
左右四出式排氣尾管。
但讓駕駛眼角上揚的，更是那久違的大排氣量引擎與生俱來的澎湃與從容，3.3升雙渦輪增加 V6 汽油引擎除了運轉精緻度讓人無從挑惕外，366ps 最大馬力與 52kgm 峰值扭力所給予的滿足，並非那榨至極限的緊繃熱血，而是那隨踩隨有、不用刻意切換動力模式、降低檔位所換得的游刃有餘，且低至 1300rpm 就能喚醒的最大扭力，幾乎從起步加速開始，一踩油門後就隨伺在側，逢車超車、高速巡航就像是天賦般的自然輕鬆，再配上低鳴渾厚的排氣聲浪，讓這約三百公里的高速公路移動過程，就像一盤色香味俱全的佳餚般，讓人無所挑惕。

搭載 3.3 升雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，具備 366ps / 6000rpm 最大馬力與 52kgm / 1300~4500rpm 最大扭力輸出。
搭載 3.3 升雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，具備 366ps / 6000rpm 最大馬力與 52kgm / 1300~4500rpm 最大扭力輸出。
標配 Brembo 大廠卡鉗。
標配 Brembo 大廠卡鉗。
空間機能，或許從來不是 Stinger 擺在前頭與消費者溝通的重點，但受惠於超過 2.9 米的軸距長度，無論前後座乘客都可以獲得出色的縱向空間，且透過適切地座著點安排，頭部也不顯侷促，頂多是因四輪驅動（3.3 GT AWD 車型）的或後輪驅動（2.0 車型）的需求，讓後後座底版的中央隆起較大，若真有第五人乘坐，或許腿部舒適度不見得可以應付長途旅途的要求。

Nappa 紅色透氣真皮座椅，雙前座椅皆為八向電動調整與四向電動腰靠。
Nappa 紅色透氣真皮座椅，雙前座椅皆為八向電動調整與四向電動腰靠。
2905mm 軸距換來出色的乘坐空間，且透過適切地座著點安排，頭部也不顯侷促。
2905mm 軸距換來出色的乘坐空間，且透過適切地座著點安排，頭部也不顯侷促。
標準乘坐狀態下後廂容積為 406 公升，後座椅背傾倒後可擴充至 1114 公升，放置兩人三天兩夜的行李綽綽有餘。
標準乘坐狀態下後廂容積為 406 公升，後座椅背傾倒後可擴充至 1114 公升，放置兩人三天兩夜的行李綽綽有餘。
傳統的雙環指針中央安插 7 吋智慧型數位儀表板，並標配抬頭顯示器功能。
傳統的雙環指針中央安插 7 吋智慧型數位儀表板，並標配抬頭顯示器功能。
車系標配 8 吋懸浮式觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機連接功能。
車系標配 8 吋懸浮式觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機連接功能。
電動四向可調式全功能方向盤並有換檔撥片。
電動四向可調式全功能方向盤並有換檔撥片。
雙前座配備有通風加熱功能，後座椅則有加熱功能。
雙前座配備有通風加熱功能，後座椅則有加熱功能。
標配 Harmon/Kardon 環場音響系統，具有 15 支喇叭規格。
標配 Harmon/Kardon 環場音響系統，具有 15 支喇叭規格。
智慧駕駛輔助達 Level 2 等級的 DRIVE WiSE 系統，自然也是 Stinger 降低長途駕馭對於駕駛體力與精神負擔的關鍵，從 SCC 全速域智慧巡航控制系統到 LFA 進階型車道維持輔助系統的作動，在車速的維持、車距的保持與車道置中的控制皆相當成熟細膩，唯一就是對於駕駛掌握方向盤的感應較低，明明雙手標準的握著方向盤，但系統仍常出現未緊握方向盤的警示，需要較出力的扯動方向盤才能讓電腦感受到人為操作的力道，絕對是打擾駕駛過程的缺點。

車系標配智慧駕駛輔助達 Level 2 等級的 DRIVE WiSE 系統。
車系標配智慧駕駛輔助達 Level 2 等級的 DRIVE WiSE 系統。
雖然身為品牌的頂級性能旗艦轎跑，但 Stinger 3.3 GT AWD 憑藉著出色的懸吊設定與四輪驅動系統，多了面對不佳路況的從容以能力以外，縱使在出遊時遭遇台南安平漁光島非鋪裝道路，仍能保有可圈可點的乘坐舒適度，更讓整體行車品質表現高分，亦是讓此趟壯遊更能深植記憶的加分特點。

加速感受飽滿線性，帶來極為優異的駕馭樂趣，與符合其定位的動力調性。
加速感受飽滿線性，帶來極為優異的駕馭樂趣，與符合其定位的動力調性。
四輪驅動系統的穩定度與調校合宜的懸吊系統也是讓旅程增色的關鍵。
四輪驅動系統的穩定度與調校合宜的懸吊系統也是讓旅程增色的關鍵。
雖然並非初次試駕 Stinger 3.3 GT AWD 車型，但此次非一天試駕行程，而是透過佐以長途旅遊的相伴，讓Stinger 3.3 GT AWD的優點完全展露，從動力面的渾厚與飽滿，到舒適配備與科技配備的滿載，以及空間機能的足夠，都是加添此次旅行樂趣的關鍵，更是讓壯遊二字在 Stinger 3.3 GT AWD 與台灣道路的重新詮釋下，找到箇中嶄新的樂趣。

在台北至台南、超過 641km 的旅程中，實測可達 10.8 km/L 平均油耗表現。
在台北至台南、超過 641km 的旅程中，實測可達 10.8 km/L 平均油耗表現。

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