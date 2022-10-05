張錫銘今出庭！不服假釋遭拒18次 矯正署曝駁回申請原因
槍擊要犯張錫銘，2005年遭逮後被判處無期徒刑定讞，如今已在台南監獄服刑超過17年。而張錫銘入獄後表現正常，近年18度申請假釋均遭駁回，讓他質疑獄方有差別待遇，提起行政訴訟，並於今（5）日親自出庭台南地院說明，早上已由警備車載往法院。而對於屢屢駁回張錫銘假釋申請，矯正署也解釋了理由。
張錫銘是重大槍擊要犯之一，犯下多起綁架勒贖案，作風兇狠，還曾與警方正面駁火交鋒，當年警方為了追捕他，特別成立獵龍專案，張錫銘也因此被封為「惡龍」。不過入獄後張錫銘表現正常，張錫銘強調自己在獄中17年沒有違規紀錄，還拿過數次獎勵及獎狀，但近年18次申請假釋不得，讓他質疑自己沒有遭到公平對待。
矯正署則解釋，張錫銘為重大通緝要犯，曾逃亡海外也有組織犯罪集團的紀錄，犯行累累包括擄人勒贖、持槍殺人、縱火示威等等，嚴重危害社會安全。且張錫銘未有與被害人達成和解或賠償的紀錄，仍有繼續教化的必要。
矯正署也提到，假釋審查會曾建議許可張錫銘的假釋，但是假釋申請通過與否，最後仍由矯正署認定，假審會的審查僅是參考要件之一，無論假審會建議同意或不同意，矯正署的判斷方為是否許可假釋的依歸。而假審會每次的組成委員有別，每人看法不同，多次申請假釋的紀錄中，有不同的判斷結果也屬正常。（編輯：倪浩軒）